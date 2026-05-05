Ватра гута камион - објављен узнемирујући снимак несреће

05.05.2026 17:53

Изгорио камион на ауто-путу у Хрватској
Данас послијеподне на ауто-путу А3 у Хрватској, код Среданаца у смјеру ка Брегани, дошло је до тешке саобраћајне несреће у којој је учествовао камион.

Полиција је дојаву о пожару на возилу у којем се налазила једна особа примила око 14:18 часова.

Пробио ограду и ударио у далековод

Како је саопштила Полицијска управа бродско-посавска, камион се кретао јужном траком ауто-пута када је из за сада непознатих разлога пробио средишњу заштитну ограду.

Теретњак је завршио на сјеверној коловозној траци, оној која води у супротном смјеру, и притом ударио у стуб далековода.

На терен су одмах изашле све хитне службе. У току је увиђај који би требало да расвијетли све околности и тачан узрок несреће, као и стање особе која је у тренутку избијања пожара била у камиону.

Према првим информацијама, како јавља "сбонлине.нет", камион страних регистарских ознака кретао се из смјера Жупање према Славонском Броду када је, из за сада неутврђених разлога, избио пожар.

Возило је у врло кратком времену захватила снажна ватрена буктиња, а убрзо су се зачуле и експлозије.

Страхује се да је страдао возач

Очевици наводе да су возачи и други учесници у саобраћају покушали да помогну возачу, али због интензитета ватре и детонација нису могли да му приђу. Усљед пожара, камион је пробио заштитну ограду и готово прешао на супротну коловозну траку.

Према незваничним информацијама, возач је остао заробљен у возилу и страхује се да је смртно страдао, а ријеч је наводно о старијем држављанину Сјеверне Македоније.

Такође се сазнаје да се у камиону није налазила друга особа, али ове информације за сада нису званично потврђене.

Саобраћај успорен у оба смјера

Због несреће и полицијског поступања, саобраћај на том дијелу ауто-пута одвија се отежано.

Јужном коловозном траком вози се успорено од 14:52 часова, док се на сјеверној траци стварају колоне и застоји од 15:24 часова.

Полиција моли возаче за опрез и стрпљење док се ситуација на терену не нормализује.

