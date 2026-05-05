Грешке које никако не смијете радити уочи Ђурђевдана јер тјерају срећу из куће

Аутор:АТВ
Коментари:0
Обичај који многи раде уочи Ђурђевдана тјера срећу из куће. Прочитајте шта се никако не смије радити и сачувајте благостање дома.
Постоји једна ствар коју људи раде вече уочи Ђурђевдана, а која по старом вјеровању тјера срећу из куће и цијелу наредну годину прави хаос у дому.
Ријеч је о изношењу смећа и бацању отпада напоље након заласка сунца, што наши стари никада нису радили на овај празник.
Вјеровало се да заједно са смећем износите напоље и напредак, здравље и мир укућана.
Ђурђевдан се сматра празником буђења природе, плодности и обнове. Све што тог дана изађе из куће, по народном вјеровању, више се не враћа. Зато су наше баке говориле да уочи 6. маја кућу треба припремити унапријед, а не на сам празник.
Фудбал
ФИФА добила захтјев да забрани заставу с љиљанима
Бацање смећа, просипање воде преко прага увече и позајмљивање ствари комшијама спадају у главне грешке.
Ова празнична грешка се генерацијама преносила као озбиљно упозорење.
Да бисте избјегли обичај који доноси растјеривање среће из дома, обратите пажњу на неколико јасних правила која су наши преци строго поштовали:
Посебно се водило рачуна о прагу куће. Праг је граница између свијета напољу и породичног огњишта.
Просипање воде преко прага увече сматрало се најгорим поступком.
Да, по старом српском вјеровању, ко уочи Ђурђевдана из куће да со, хљеб или новац, тај из дома износи и срећу за цијелу годину. Зато се тог дана ништа не позајмљује комшијама ни родбини.
Умјесто погрешних поступака, постоје радње које привлаче мир и напредак. Наши преци су знали тачно шта треба урадити прије него што сунце зађе.
Занимљивости
Појео 720 јаја за мјесец дана: Харвардски доктор открио нешто потпуно неочекивано
Окитите врата и прозоре младим грањем врбе или букве. Ставите вијенац од цвијећа и љековитог биља на улазна врата.
У кућу унесите свјеже убране пољске цвјетове, јер се вјерује да доносе здравље дјеци и старијима.
Увече упалите свијећу и помените укућане. Припремите јагњетину и млади сир за сутрашњи ручак, али пазите да се ништа од хране не баца. Остаци се дају животињама, никада се не просипају.
Стара баба Мара из источне Србије говорила је да увече уочи Ђурђевдана треба помести кућу од најдаљег ћошка ка средини, а не ка вратима. Тако се симболично чува све добро унутра.
Овај гест дјелује ситно, али носи снажну поруку, јер супротан смјер метле тјера срећу из куће буквално на улицу, преноси Крстарица.
Купање у води са босиљком и копривом такође се вијековима ради. Вјерује се да таква вода скида умор, бриге и све што је прошла година наталожила у тијелу и души.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0