Појео 720 јаја за мјесец дана: Харвардски доктор открио нешто потпуно неочекивано

Харвардски докторанд медицине Ник Норвиц (27) изазвао је велику пажњу јавности након необичног експеримента у којем је током једног мјесеца појео чак 720 јаја како би испитао њихов утицај на ниво холестерола у организму.
Норвиц, који је докторанд из области метаболичког здравља, одлучио је прије двије године да свакодневно конзумира 24 јаја у различитим облицима од кајгане и пржених јаја, до омлета и пуњених јаја. Циљ му је, како је тада објаснио, био да кроз практичан примјер приближи јавности сложене процесе људског метаболизма и подстакне разговор о исхрани.
Током прве двије недјеље држао се изразито нискоугљеничне исхране уз велики унос јаја, док је у другој половини мјесеца увео и угљене хидрате.
Занимљиво је да се, према његовим резултатима, ниво холестерола није значајно мијењао током периода када је уносио само јаја, док је након увођења угљених хидрата дошло до пада холестерола од око 20 одсто.
Како је објаснио, такав исход повезује са метаболичким прилагођавањем организма након преласка на другачији режим исхране. Норвиц је нагласио да његов циљ није био да докаже "најбољу" дијету, већ да покаже колико различити фактори могу утицати на људски метаболизам.
"Не постоји једна најбоља исхрана за све људе. Када процјењујете шта је добро, морате узети у обзир здравствено стање особе и њене циљеве – поручио је он, истичући да неки људи желе да раде на дуговјечности, док се други фокусирају на здравље срца или друге специфичне потребе", додаје он.
Норвиц је додао и да му је циљ да кроз сличне експерименте приближи науку широј јавности и учини метаболичко здравље разумљивијим и доступнијим, преноси Блиц.
Према његовим ријечима, ово је тек почетак истраживања које планира да спроведе у будућности.
