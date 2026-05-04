Романтична драма на Пливском језеру: Прстен ПАО У ВОДУ, али уз помоћ ронилаца просидба ипак успјешно завршена

04.05.2026 12:17

На Пливском језеру одиграла се необична и романтична сцена која ће, како се чини, остати у дугом сјећању једног младог пара.

Младић је током вожње чамцем одлучио запросити своју д‌јевојку, али у кључном тренутку догодио се несретан пех вјеренички прстен му је испао и завршио на дну језера.

Ситуација која је могла покварити важан животни тренутак брзо је добила неочекиван обрат. У помоћ је позван Спортски ронилачки клуб “Схарк”, чији су чланови промптно реаговали и започели потрагу за изгубљеним прстеном, преноси Аваз.

Након кратке акције, рониоци су успјели пронаћи прстен и вратити га, чиме су спасили цијели тренутак просидбе.

Након успјешно завршене потраге и мале драме са сретним исходом, младић је поново клекнуо и поставио питање, на које је д‌јевојка без размишљања одговорила – “да”.

Ова романтична прича с Пливског језера брзо је привукла пажњу присутних и јавности, као примјер да се и неочекиване ситуације могу завршити сретно, уз мало среће и помоћи добрих људи.

