Романтична драма на Пливском језеру: Прстен ПАО У ВОДУ, али уз помоћ ронилаца просидба ипак успјешно завршена

Коментари:0
На Пливском језеру одиграла се необична и романтична сцена која ће, како се чини, остати у дугом сјећању једног младог пара.
Младић је током вожње чамцем одлучио запросити своју дјевојку, али у кључном тренутку догодио се несретан пех вјеренички прстен му је испао и завршио на дну језера.
Ситуација која је могла покварити важан животни тренутак брзо је добила неочекиван обрат. У помоћ је позван Спортски ронилачки клуб “Схарк”, чији су чланови промптно реаговали и започели потрагу за изгубљеним прстеном, преноси Аваз.
Након кратке акције, рониоци су успјели пронаћи прстен и вратити га, чиме су спасили цијели тренутак просидбе.
Након успјешно завршене потраге и мале драме са сретним исходом, младић је поново клекнуо и поставио питање, на које је дјевојка без размишљања одговорила – “да”.
Ова романтична прича с Пливског језера брзо је привукла пажњу присутних и јавности, као примјер да се и неочекиване ситуације могу завршити сретно, уз мало среће и помоћи добрих људи.
БиХ
4 ч0
Регион
4 ч3
Сцена
4 ч0
Здравље
5 ч0
Најновије
16
27
16
22
16
20
16
12
16
03
Тренутно на програму