Ако имате проблема са спавањем, покушајте да једете ово воће

04.05.2026 11:37

Спавање
Фото: pexels/Vitaly Gariev

Квалитетан сан је кључан за здрав живот, али га често занемарујемо. Недостатак сна може довести до бројних проблема, од раздражљивости и лоше концентрације до гојазности, дијабетеса и срчаних болести.

У потрази за бољим одмором, многи испробавају разне методе, од техника опуштања до лијекова, али рјешење се можда крије у кухињи. Показало се да банане садрже једињења која могу помоћи у постизању бољег квалитета сна.

Једна од главних предности банана је њихов садржај магнезијума, минерала који помаже тијелу да одржи свој природни циклус спавања и буђења, односно циркадијални ритам. Магнезијум може смањити нивое хормона стреса кортизола и стимулисати производњу мелатонина, што вам помаже да заспите и дуже спавате. Просјечна банана садржи око осам процијената препорученог дневног уноса магнезијума, што је вриједан допринос у малој порцији.

Банане

Здравље

Зашто је важно у које доба дана једемо банане?

Банане су такође извор триптофана, есенцијалне аминокиселине повезане са осјећајем поспаности. Тијело претвара триптофан у серотонин, који затим стимулише производњу мелатонина. Овај процес је повезан са лакшим успављивањем и бољим квалитетом сна.

Друге предности банана за спавање

Здравствене користи банана се ту не завршавају. Богате су калијумом, који помаже у опуштању мишића. Као храна са већим садржајем угљених хидрата, банане могу помоћи једињењима која изазивају сан да ефикасније дјелују у мозгу.

За разлику од неког воћа, попут цитрусног воћа, које код неких људи може изазвати горушицу, банане су благе за желудац и могу помоћи код варења. Такође су приступачне и не изазивају нежељене ефекте неких суплемената или лијекова. Због тога многи стручњаци вјерују да банане могу бити добар избор за лагану вечерњу ужину која вам помаже да заспите.

Спавање

несаница

банана

