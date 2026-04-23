Logo
Large banner

Шта значи често сањати исти сан?

Аутор:

АТВ
23.04.2026 22:55

Коментари:

0
Спавање дјевојка сан кревет
Фото: Ivan Oboleninov/Pexels

Снови су плодови нашег ума које треба посматрати као путоказе.

Дешава се да, када се пробудимо из повремених ноћних мора, осјетимо олакшање јер се ослонимо на: "То је био само сан", па наставимо даље и опростимо се од онога што смо имали прилике да видимо затворених очију. Међутим, шта се дешава када нам се тај, или неки други сан, појави поново?

Друштво

Уколико вам се догоди да вам се снови понове једном или више пута, онда је то јасан знак да тај исти сан треба добро протумачити.

Врло вјероватно вам се снови неће поновити идентично, од детаља до детаља, али скоро исти сан често има негативну конотацију.

Снови који се понављају се најчешће односе на пад ваше психичке енергије, те може да вас надвладава стрес. Ескперти сматрају да се ови "дежави" снови често односе на три кључне ствари:

Рецимо, ако сањате да сте заборавили да урадите нешто важно, што се односи на школовање или посао, онда се то односи на бригу о професионалном животу, али такође рефлектује и вашу јаку жељу да успијете.

Савјети

Да ли је могуће зауставити их?

Овај "зачарани круг" вам може додати стрес, јер ће вас натјерати да још више размишљате о њима.

Иако не можете контролисати који ће вам сан сервирати ваш ум када легнете да спавате, можете индиректно утицати на њега.

Наиме, ако узмемо опште значење, тачније скретање пажње на тренутни стрес, онда се можете позабавити тим бригама у вашем животу. Довољно је да започнете рад на проблемима и позитивним стопама кренути у њихово рјешавање и ваш мозак ће то прихватити као растерећење, јер коначно нешто предузимате.

Свијет

Ако желите дубље да протумачите сан који вам се поново приказује, онда можете више истражити о значењу теме сна. Запамтите да ове репризе нису узалудне и да вам ваше тијело и ум шаље јасне сигнале да их не запоставите, преноси "Healthline.com".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

снови

Спавање

значење снова

ноћна мора

несаница

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

Шта значи често сањати исти сан?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner