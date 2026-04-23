Трамп: Споразум са Ираном биће постигнут када то буде одговарало САД

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да ће споразум са Ираном бити постигнут само када буде, како је навео, "прикладан и добар" за Сједињене Америчке Државе.
Трамп је навео на својој друштвеној мрежи Truth Social да "вријеме истиче" за Иран, тврдећи да има "све вријеме овог свијета".
Трамп је критиковао коментаре у појединим америчким медијима да не жели да оконча рат са Ираном.
"Имајте на уму да сам вјероватно најмање притиснута особа икада у овој позицији", навео је Трамп.
Он је поновио да иранска морнарица лежи на дну мора, да је иранско ратно ваздухопловство уништено, као и противваздушно и радарско оружје.
Секретарка за штампу Бијеле куће Керолајн Ливит изјавила је у сриједу да САД нису поставиле рок за окончање рата након што је примирје са Ираном продужено у уторак, преноси Танјуг.
Она је навела да ће Трамп "на крају диктирати временски оквир" и окончати рат "када сматра да је то у најбољем интересу Сједињених Америчких Држава и америчког народа".
