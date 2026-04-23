Трамп: Споразум са Ираном биће постигнут када то буде одговарало САД

Аутор:

АТВ
23.04.2026 21:59

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да ће споразум са Ираном бити постигнут само када буде, како је навео, "прикладан и добар" за Сједињене Америчке Државе.

Трамп је навео на својој друштвеној мрежи Truth Social да "вријеме истиче" за Иран, тврдећи да има "све вријеме овог свијета".

Трамп је критиковао коментаре у појединим америчким медијима да не жели да оконча рат са Ираном.

"Имајте на уму да сам вјероватно најмање притиснута особа икада у овој позицији", навео је Трамп.

Он је поновио да иранска морнарица лежи на дну мора, да је иранско ратно ваздухопловство уништено, као и противваздушно и радарско оружје.

Секретарка за штампу Бијеле куће Керолајн Ливит изјавила је у сриједу да САД нису поставиле рок за окончање рата након што је примирје са Ираном продужено у уторак, преноси Танјуг.

Она је навела да ће Трамп "на крају диктирати временски оквир" и окончати рат "када сматра да је то у најбољем интересу Сједињених Америчких Држава и америчког народа".

