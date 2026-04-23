Перишић: Премашен првобитни план, произведено 400 гигават часова струје

Аутор:АТВ
У претходна три мјесеца Хидроелектране на Дрини су произвеле 400 гигават часова струје, што премашује зацртани план, рекао је директор предузећа „Хидроелектране на Дрини“ Вишеград Недељко Перишић.
"Излазимо из једног веома тешког, сушног периода везаног, како за производњу електричне енергије на нашем објекту, тако и из једног кризног енергетског периода за цијелу Српску. Потпуно је тачна информација, да смо за први квартал произвели 400 гигават часова енергије. У односу на првобитни план од 280 то је значајна количина пребачене произведене количине енергије
Изузетно је важно да смо повољне климатске прилике искористили на најбољи могући начин.
"И не само то. Ако узмемо у обзир да смо, у једном комплексом тренутку, усљед недостатка енергије са једног значајног енергетског објекта, мислим на ТЕ Угљевик, утолико можемо бити свјесни колики смо успјех направили не само за наше предузеће него и за енергетску стабилност Српске", рекао је Перишић за РТВ Источно Сарајево.
