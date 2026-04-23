Logo
Large banner

Гинкел: Америчке компаније заинтересоване да улажу у БиХ

Извор:

СРНА

23.04.2026 10:32

Коментари:

0
Џон Гинкел
Фото: АТВ

Америчке компаније заинтересоване су да улажу у БиХ, а реализација пројекта Јужна интерконекција, вриједности веће од милијарду КМ, могла би додатно да подстакне њихов долазак, рекао је отправник послова Амбасаде САД у БиХ Џон Гинкел.

Гинкел је то рекао у разговору са директором Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ Марком Кубатлијом који је овом приликом упознао саговорника о услугама које Фипа пружа страним инвеститорима, од иницијалног интереса и регистрације компаније до реализације и даљег развоја пројеката.

Он је истакао да постоји значајан простор за унапређење економске сарадње, нагласивши да досадашњи прилив улагања из САД у БиХ износи тек 57,6 милиона КМ, саопштено је из ове агенције.

Говорећи о недавном састанку са америчком технолошком компанијом "Сијена", саговорници су оцијенили да је за долазак оваквих и сличних инвеститора кључно обезбиједити стабилне и додатне изворе енергије, што представља један од важних предуслова за реализацију већих инвестиционих пројеката.

Наглашена је потреба за интензивнијом сарадњом између Фипе, Америчке трговачке коморе у БиХ и Амбасаде БиХ у Вашингтону с циљем снажније промоције инвестиционих потенцијала и привлачења нових инвестиција у БиХ.

Подијели:

Тагови :

Џон Гинкел

Америка

Инвестиције

Коментари (0)
Large banner

