Прољетна сјетва у току, скупља и до 40 одсто

Сања Трифковић
22.04.2026 20:18

Прољетна сјетва
Фото: АТВ

Ових дана трактори на њивама, механизација ради пуном паром, у току је прољетна сјетва јарих култура, углавном кукуруза.

Оптимални временски услови су се створили, температура земљишта је одговарајућа, а надају се да ће их временска прилике послужити, кажу пољопривредници.

"Можда се мало касније у односу на друге године, а што се тиче ове године, ја мислим да је ту вријеме отприлике идеално. Сад је за сјетву", каже за АТВ Рале Перковић из Глоговца.

"Прошле године смо почели да сијемо и око првог априла, тако да и ове године је био много лијеп март, тако да смо били припремили њиве за сјетву. Дошло је до захлађења, тако да смо одустали од сјетве, а један дио појединаца су посијали, мислим да ће посијали, да ће морати да пресађују, тако да је баш и захладило. Ево сад је кренуло... мислим да ће тек сљедеће седмице кренути права сјетва. Ми смо одлучили да сијемо, земљиште је топло, мјерили смо има око 10-12 степени, тако да ваљда неће доћи до великог захлађења", рекао је Живко Марковић из Љесковца.

Овогодишња прољетна сјетва у овој регији знатно је скупља због цијена репроматеријала и нафте, кажу пољопривредници.

"Сигурно неких 30% до 40%, поготово сада, како купује ђубриво, тако да мислим да 30% сигурно до 40%. А много је скупље из тог разлога, што најмање припрема земљишта три пута се мора ући. Први пут да се, мислим да рачунамо, јесенас нешто је се узорало, већ се то предрља, па да се прави ђубре, па да се то ново затвори, па поново сада ево креће ево прије десетак, петнаестак дана смо припремили за сјетву, па се није посијало, па смо јуче морали поново да пређемо, да би данас могли сијати. Па гдје је сијање, тако да не знам шта вам рекао", додаје Живко Марковић.

Оптимални рок за сјетву је од 10.па до краја априла. Кукуруз ће у Семберији бити засијан на приближно 25 000 ха што чини већину прољетне сјетве. На подручју Семберије у прољетној сјетви планирано је да буде засијано укупно 29.365 хектара обрадивих површина.

Више из рубрике

Crna Gora more

Економија

Колико ће коштати љетовање у Црној Гори ове године?

2 ч

0
Колике су плате касира у Њемачкој

Економија

Колике су плате касира у Њемачкој

2 ч

0
Нафта кренула "Дружбом"

Економија

Нафта кренула "Дружбом"

7 ч

0
Гигант у проблему: "Луфтханза" укида 20.000 летова

Економија

Гигант у проблему: "Луфтханза" укида 20.000 летова

8 ч

0

  • Најновије

20

35

Одбојкашице Леотара шампионке српске, Премијер лига стиже на југ

20

30

Два милиона марака за вртић у Брањеву

20

24

Ово је тајни бизнис Лепе Брене

20

23

Ужас у БиХ: Пронађена два тијела, огласила се полиција

20

18

Прољетна сјетва у току, скупља и до 40 одсто

