Трамп и Ђипинг сагласни: Ормуски мореуз мора бити отворен

Аутор:

АТВ
14.05.2026 11:51

Кинески предсjедник Си Ђинпинг, лево, рукује се са предсjедником САД Доналдом Трампом у Великој кући народа у Пекингу, четвртак, 14. маја 2026.
Фото: Tanjug/Kenny Holston/Pool Photo via AP

Амерички предсједник Доналд Трамп и кинески лидер Си Ђинпинг сагласили су се да Ормуски мореуз мора бити отворен за слободан проток енергената, саопштено је из Бијеле куће.

У саопштењу се наводи да су Трамп и Си разговарали о напретку у окончању протока хемикалија које служе као прекурсори за производњу фентанила у САД, као и о повећању кинеске куповине америчких пољопривредних производа.

Тајван није поменут у резимеу састанка Бијеле куће, који је описан као "добар".

Неименовани званичник Бијеле куће рекао је новинарима да су САД и Кина постигле договор да Иран никада не смије имати нуклеарно оружје, преноси "Ен-Би-Си њуз".

Исти извор наводи да се Кина успротивила "милитаризацији мореуза и сваком покушају наплате путарине за његово коришћење" као и да је Пекинг заинтересован за куповину веће количине нафте од САД како би ублажила своју "зависност од мореуза у будућности".

Трамп и Си разговарали су и о потенцијалном јачању економских и трговинских односа САД и Кине, укључујући подстицање пословања и улагања.

