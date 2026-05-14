Трамп и Ђипинг сагласни: Ормуски мореуз мора бити отворен

Амерички предсједник Доналд Трамп и кинески лидер Си Ђинпинг сагласили су се да Ормуски мореуз мора бити отворен за слободан проток енергената, саопштено је из Бијеле куће.
У саопштењу се наводи да су Трамп и Си разговарали о напретку у окончању протока хемикалија које служе као прекурсори за производњу фентанила у САД, као и о повећању кинеске куповине америчких пољопривредних производа.
Тајван није поменут у резимеу састанка Бијеле куће, који је описан као "добар".
Неименовани званичник Бијеле куће рекао је новинарима да су САД и Кина постигле договор да Иран никада не смије имати нуклеарно оружје, преноси "Ен-Би-Си њуз".
Исти извор наводи да се Кина успротивила "милитаризацији мореуза и сваком покушају наплате путарине за његово коришћење" као и да је Пекинг заинтересован за куповину веће количине нафте од САД како би ублажила своју "зависност од мореуза у будућности".
Трамп и Си разговарали су и о потенцијалном јачању економских и трговинских односа САД и Кине, укључујући подстицање пословања и улагања.
