Плате и накнаде у институцијама БиХ скинуте са дневног реда

Аутор:

АТВ
14.05.2026 12:24

Коментари:

1
Фото: СРНА

У Сарајеву је почела хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, а са раније најављеног дневног реда скинути су приједлози закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, чији је предлагач Представнички дом.

Одлука о скидању ових тачака дневног реда донесена је на колегијуму одржаном прије сједнице.

Делегати би по скраћеном поступку требали да размотре Приједлог закона о измјени Закона о служби у Оружаним снагама БиХ у другом читању, чији је предлагач делегат Џемал Смајић, те захтјев Представничког дома за разматрање по хитном поступку Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

Пред делегатима ће се наћи и сет приједлога европских закона – о патенту, о измјенама и допунама Закона о индустријском дизајну, о жигу, о заштити пословне тајне као права интелектуалног власништва, о заштити топографија полупроводничких производа, о заступању у области права индустријског власништва, те о мјерним јединицама у БиХ.

Приједлози ових закона разматраће се у другом читању, а њихов предлагач је Савјет министара.

Сједници присуствује 14 делегата, по пет из Клуба Срба и Клуба Бошњака, те четири делегата из Клуба Хрвата.

