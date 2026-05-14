Плате и накнаде у институцијама БиХ скинуте са дневног реда

У Сарајеву је почела хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, а са раније најављеног дневног реда скинути су приједлози закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, чији је предлагач Представнички дом.
Одлука о скидању ових тачака дневног реда донесена је на колегијуму одржаном прије сједнице.
Делегати би по скраћеном поступку требали да размотре Приједлог закона о измјени Закона о служби у Оружаним снагама БиХ у другом читању, чији је предлагач делегат Џемал Смајић, те захтјев Представничког дома за разматрање по хитном поступку Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
Пред делегатима ће се наћи и сет приједлога европских закона – о патенту, о измјенама и допунама Закона о индустријском дизајну, о жигу, о заштити пословне тајне као права интелектуалног власништва, о заштити топографија полупроводничких производа, о заступању у области права индустријског власништва, те о мјерним јединицама у БиХ.
Приједлози ових закона разматраће се у другом читању, а њихов предлагач је Савјет министара.
Сједници присуствује 14 делегата, по пет из Клуба Срба и Клуба Бошњака, те четири делегата из Клуба Хрвата.
