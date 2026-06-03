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Обезбијеђено додатних 41 милион КМ за родитеље његоватеље

Аутор:

Зорица Петковић
03.06.2026 19:21

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Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Напокон задовољни родитељи његоватељи, састанак је кажу уродио плодом. За проширење њихових права и права њихове дјеце биће обезбијеђено додатних 41 милион марака.

Захвални су премијеру, како кажу његово присуство и приступ рјешавању комплексних проблема родитеља његоватеља ријешило је половину проблема.

"Преговарачки процес је текао лијепо, надам се да настављамо у овом правцу побољшања положаја родитеља његоватеља , ово је тек први корак како је господин Минић рекао и искрено се надамо да ће радне групе бити активно ангажоване на унапријеђењу самог положаја родитеља његоватеља", истиче из Удружења „Плави свијет“ Бања Лука Вања Средојевић.

Ово је значајан помак када су у питању права родитеља његоватеља. Премијер истиче да су му права родитеља његоватеља и бораца била приоритет што је изнио и у експозеу и на томе је до краја инсистирао. Родитељи његоватељи су тихи борци који су 24 сата везани за своју дјецу и бројне обавезе које воле највише на свијету. Увјерен је да ово питање нико неће моћи да користи за политизацију.

"Износ средстава који смо додатно обезбиједили не подразумијева уопште нешто чиме у овом тренутку би неко требало да се хвали, али морам напоменути да смо успјели да у овако кратком временском периоду у једном изузетно коректном разговору и уз једно разумијевање да обезбиједимо додатна средства да се повећају за 1600 до 1700 корисника , да обезбиједимо 41 милион КМ", истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Министар здравља и социјалне заштите потврдио је да ће допуне Нацрта Закона о социјалној заштити бити разматране како би се увела додатна права која се односе на лица са инвалидитетом, ометеним у развоју, након навршене 30 године живота, као и за родитеље његоватеље.Ту је и низ других важних питања и недоумица које се морају ријешити .

"Представници Удружења тражили су да се у оквиру личне инвалиднине то право дефинише више од онога које је ту било предвиђено. Када смо разматрали како да то учинимо било је управо на састанку предложено да се уведе посебан додатак на инвалиднину која би вила 1000 КМ. Ми смо се у овом тренутку договорили да то буде 800 КМ како би се изједначили са оним износом који примају родитељи 4 плус", министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.

У наредном периоду требало би ријешити питање пореза и доприноса, а предвиђена је исплата и посебног додатка за бригу о дјетету који би износио мјесечно 351 марку.

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Подијели:

Тагови :

родитељ његоватељ

Влада Републике Српске

Ален Шеранић

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