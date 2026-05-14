Ковачевић: Ако СДС прода одлуку свог Главног одбора о предсједнику, то ће бити њихов крај

Не могу ни да замислим да Главни одбор СНСД-а донесе одлуку да је предсједник СНСД-а кандидат за неку позицију, а да се онда са тим тргује и о томе преговара - то би био крај СНСД-а, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Ковачевић је рекао да се управо то дешава у СДС-у. И ако се то на крају деси, каже он, то ће дефинитивно и бити крај СДС-а.
Не могу ни да замислим да Главни одбор СНСД-а донесе одлуку да је предсједник СНСД-а кандидат за неку позицију, а да се онда са тим тргује и о томе преговара. То би био крај СНСД-а.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) May 14, 2026
"С друге стране имамо Драшка Станивуковића који каже да би он био кандидат за предсједника Републике Српске, јер пазите молим вас, нема искуство и потребно знање да би био кандидат за члана Предсједништва БиХ.Осим што је Сарајево ставио изнад Бањалуке и Републике Српске, за нас је неприхватљив и став да предсједник Републике Српске треба бити неко без знања, образовања и искуства. Напротив", закључио је Ковачевић у објави на Иксу.
