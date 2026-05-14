Змија отровница "затворила" школе у Француској: Грађанима издато упозорење

Аутор:АТВ
Коментари:0
Становници града Кастелгинест, сјеверно од Тулуза у Француској, у стању су опреза након што је у насељу примјећена и фотографисана отровна наочараста кобра, чији угриз може да буде смртоносан.
Змија је виђена у уторак, али од тада није пронађен њен траг, што је изазвало забринутост локалних власти и становништва, пренео је портал "БФМ".
Због потенцијалне опасности, градска управа је привремено затворила школу, паркове, спортске терене, рекреативни центар и гробље у овом мјесту од око 11.000 становника.
"Наравно да не можемо да ризикујемо. Обавијестили смо становништво путем електронских табли, друштвених мрежа и СМС порука", саопштио је градоначелник Грегор Карнеиро.
Префектура је савјетовала грађанима да избјегавају високу траву и да у случају да виде животињу, одмах обавијесте ватрогасце, без покушаја да је сами хватају.
На терену су ангажовани специјализовани ватрогасни тимови који трагају за змијом, док је дио насеља гдје је виђена готово празан, јер су становници у кућама.
Власти су навеле да ово није први инцидент са егзотичним животињама у граду - 2019. године у оближњој реци Херс пронађен је гмизавац кајман, што је тада такође изазвало узбуну међу грађанима, преноси Б92.
