Logo
Large banner

Хорор мистерија у Великој Британији: Пронађена тијела три жене

Аутор:

АТВ
14.05.2026 10:29

Коментари:

0
Полицајци Велике Британије поредани једни поред други, окренути леђима.
Фото: Pexels/Bob Jenkin

Плажа Брајтон по лупом је служби Велике Британије због застрашујуће мистерије која се тамо одвија.

Пронађена су тијела три жене на двије локације која су близу једна другој. Лични предмети су им нађени на обали, али још није познато ни ко су, па ни како су завршиле мртве у води.

Усљед свега, околина плаже биљежи појачано полицијско присуство и покренута је опсежна истрага.

Иако се испрва мислило да су у питању особе које су биле у неком ноћном клубу прије уласка у воду, та теорија је у међувремену оповргнута и сада је наратив да нису биле нигдје слично прије смрти.

Вјерује да су старости између 20 и 30 година.

Неке од ствари жена пронађене су на плажи, према речима радника продавнице на обали.

"Изгледа да су њихове торбице пронађене на плажи заједно са капутом. Видио сам припаднике обалске страже како траже још њихових личних ствари попут телефона", рекао је један од очевидаца.

Полиција и обалска стража су позвани због пријава забринутости због особе виђене у води око 5:45 ујутру. Двије жене су наводно пронађене на плажи у оближњој плажи Блек Рок, док је трећа пронађена у близини пристаништа у Брајтону.

Полиција Сасекса каже да вредно ради на идентификацији и разумевању шта се тачно догодило, преноси "Мирор".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пронађено тијело

беживотно тијело

Велика Британија

истрага

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Не гасите аутомобил док клима још ради: Правило од 2 минута може вас спасити великог проблема

Ауто-мото

Не гасите аутомобил док клима још ради: Правило од 2 минута може вас спасити великог проблема

4 ч

0
Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Занимљивости

Истраживање показало: Шта људе чини истински срећним

4 ч

1
Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковићу признање Повеља општине Невесиње

4 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Данас сједница Влада Српске: Пред министрима 39 тачака дневног реда

4 ч

0

Више из рубрике

Куба остала без горива: Хавана у мраку и до 22 сата дневно

Свијет

Куба остала без горива: Хавана у мраку и до 22 сата дневно

4 ч

0
Рубио: Надамо се да ће Москва и Кијев ускоро наставити преговоре

Свијет

Рубио: Надамо се да ће Москва и Кијев ускоро наставити преговоре

5 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг у Храму неба у четвртак, 14. маја 2026. године, у Пекингу.

Свијет

Трамп: Одлични разговори са Сијем

6 ч

0
Жртва тврди да ју је Епстин злостављао док је био у кућном притвору

Свијет

Жртва тврди да ју је Епстин злостављао док је био у кућном притвору

7 ч

0

  • Најновије

14

22

Убици брачног пара пријетила доживотна робија, а ево колику казну је добио: Шок у Ариљу

14

21

Путин: Москва ће формирати технолошке савезе са другим земљама

14

16

Ухапшен осумњичени за убиство у Обреновцу: Упао у двориште и Мишелу пресудио мачетом

14

07

Властимир побјегао из болнице у Нишу: Ево где му се губи сваки траг

14

03

Мађар укида војно ванредно стање

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner