Хорор мистерија у Великој Британији: Пронађена тијела три жене

Плажа Брајтон по лупом је служби Велике Британије због застрашујуће мистерије која се тамо одвија.
Пронађена су тијела три жене на двије локације која су близу једна другој. Лични предмети су им нађени на обали, али још није познато ни ко су, па ни како су завршиле мртве у води.
Усљед свега, околина плаже биљежи појачано полицијско присуство и покренута је опсежна истрага.
Иако се испрва мислило да су у питању особе које су биле у неком ноћном клубу прије уласка у воду, та теорија је у међувремену оповргнута и сада је наратив да нису биле нигдје слично прије смрти.
Вјерује да су старости између 20 и 30 година.
BREAKING NEWS UPDATE; The bodies found this morning were 3 Women; at 5.45am one apparently got into difficulty in the sea & it appears two others (friends) went into the water to help; all three sadly perished! Watch @sussex_police for Accurate Updates👇😞 pic.twitter.com/VPo5g4sERU— Norman Brennan (@NormanBrennan) May 13, 2026
Неке од ствари жена пронађене су на плажи, према речима радника продавнице на обали.
"Изгледа да су њихове торбице пронађене на плажи заједно са капутом. Видио сам припаднике обалске страже како траже још њихових личних ствари попут телефона", рекао је један од очевидаца.
Полиција и обалска стража су позвани због пријава забринутости због особе виђене у води око 5:45 ујутру. Двије жене су наводно пронађене на плажи у оближњој плажи Блек Рок, док је трећа пронађена у близини пристаништа у Брајтону.
Полиција Сасекса каже да вредно ради на идентификацији и разумевању шта се тачно догодило, преноси "Мирор".
