Не гасите аутомобил док клима још ради: Правило од 2 минута може вас спасити великог проблема

Аутор:

АТВ
14.05.2026 10:23

Фото: Pexel/www.kaboompics.com

Када клима уређај хлади кабину, на испаривачу се ствара кондензација. Ријеч је о дијелу система који расхлађује ваздух, а вода која се тада формира најчешће се види испод аутомобила као капљање.

Проблем настаје када се клима и мотор угасе одједном. Испаривач тада остаје влажан, хладан и затворен у унутрашњости командне табле. Пошто нема протока ваздуха који би га осушио, влага остаје заробљена, а то је савршено окружење за развој микроорганизама.

Већ наредног дана, чим укључите вентилацију, ваздух из система може да избаци непријатан мирис, али и честице које могу да иритирају дисајне путеве. Због тога се код појединих возача и путника могу јавити кашаљ, кијање, алергијске реакције или осјећај тежег дисања.

Многи тада посегну за спрејевима за дезинфекцију, мијењањем филтера кабине или скупим третманима, али се мирис често враћа јер главни узрок није уклоњен — влага која остаје на испаривачу.

Правило од два минута које мијења све

Мајстори често савјетују возачима да пред крај вожње не гасе одмах мотор док клима ради. Умјесто тога, потребно је да урадите једну једноставну ствар.

Око два минута прије него што стигнете на одредиште, искључите дугме А/Ц, али оставите вентилацију да и даље дува.

Тако кроз систем наставља да пролази обичан ваздух, који помаже да се испаривач осуши прије него што аутомобил буде угашен. Када нема задржане влаге, знатно је мања шанса да се у вентилацији развију буђ, бактерије и непријатан мирис.

Ова навика има још једну предност. Организам се постепено навикава на спољашњу температуру, па излазак из расхлађеног аутомобила на велику врућину није толико непријатан. Тиме се избјегава и нагли температурни шок који многима смета током љетних дана.

Не остављајте климу укључену при гашењу аута

Још једна честа грешка је гашење аутомобила док је клима и даље укључена. Када сљедећи пут стартујете возило, систем одмах покушава да покрене и мотор и расхладни уређај, што може додатно да оптерети електронику и компресор.

Зато је боље да се клима искључи неколико минута раније, а да вентилатор настави да ради. Тако се систем природно просуши, а аутомобил се не оптерећује непотребно при наредном паљењу.

Шта ако се непријатан мирис већ појавио?

Ако се из вентилације већ шири мирис који подсјећа на влагу, устајали ваздух, подрум или сирће, то може да значи да се у систему већ накупио слој нечистоће и микроорганизама.

У блажим случајевима може помоћи једноставан трик са гријањем. Упалите аутомобил, затворите прозоре, укључите гријање на најјаче и пустите да ради око десет минута, док ви нисте у возилу. Висока температура може да исуши канале и смањи дио бактерија које изазивају непријатан мирис.

Ипак, уколико се мирис стално враћа, најбоље је обратити се сервису. Професионално чишћење система вентилације и клима уређаја може бити неопходно када се проблем већ проширио дубље у систем.

Мала навика која штеди новац

Умјесто да сваке сезоне трошите новац на спрејеве, дезинфекције и разне препарате, довољно је да промијените рутину пред крај вожње. Искључите климу, оставите вентилацију да ради још неколико минута и тек онда угасите аутомобил.

На тај начин чувате клима уређај, смањујете могућност појаве непријатних мириса и обезбјеђујете свјежији ваздух у кабини. Ситница која траје два минута може да направи велику разлику, посебно током љетних мјесеци када се клима у аутомобилу користи свакодневно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

