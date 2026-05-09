Logo
Large banner

Језив пад Маркеза, стигле страшне вијести о његовом стању

Аутор:

АТВ
09.05.2026 18:25

Коментари:

0
Пад Марка Маркеза
Фото: Screenshot / X

Марк Маркез доживио је тежак пад у Спринт трци у Ле Ману и сада за шпанског возача стижу веома лоше вијести.

Деветоструки свјетски шампион пао је у претпосљедњем кругу спринт трке у Француској и пад је био, па, мало је рећи гадан.

Његов Дукати потпуно је изгубио контролу и избацио га ван сједишта. Маркез је прелетио преко мотоцикла и врло јако ударио у тло.

Било је јасно да не може проћи без повреда, а сада су стигле и прве информације о његовом стању.

Шпански возач доживио је прелом стопала и сада му слиједи пут у Мадрид на даље прегледе и почетак опоравка.

Прве процјене су да Маркез неће наступати ни у наредној трци која је на програму у Каталуњи.

Маркезу је ово само једна у низу повреда које је имао у посљедњих неколико година. Упркос томе, успио је прошле сезоне да освоји нову, девету титулу свјетског шампиона.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марк Маркез пад видео

Марк Маркез пад

Марк Маркез

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Ово би сваки возач требао знати

5 ч

0
Црвени аутомоил на ауто-путу.

Ауто-мото

Важно за возаче - МУП уводи кајроне на ауто-путеве

1 д

0
Ауто брзо вози на путу.

Ауто-мото

Уводи се Велики брат - систем који возачи презиру

2 д

0
Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу

Ауто-мото

За колико поскупљују аута? Нови прописи "подижу" цијене возила и до 1.500 евра

3 д

0

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 09.05.2026.

18

52

Објављен снимак убиства пјевача - силоватеља беба

18

39

Погинуо члан познатог српског бенда

18

30

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

18

25

Језив пад Маркеза, стигле страшне вијести о његовом стању

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner