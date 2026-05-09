Језив пад Маркеза, стигле страшне вијести о његовом стању

Аутор:АТВ
Коментари:0
Марк Маркез доживио је тежак пад у Спринт трци у Ле Ману и сада за шпанског возача стижу веома лоше вијести.
Деветоструки свјетски шампион пао је у претпосљедњем кругу спринт трке у Француској и пад је био, па, мало је рећи гадан.
Његов Дукати потпуно је изгубио контролу и избацио га ван сједишта. Маркез је прелетио преко мотоцикла и врло јако ударио у тло.
Било је јасно да не може проћи без повреда, а сада су стигле и прве информације о његовом стању.
Шпански возач доживио је прелом стопала и сада му слиједи пут у Мадрид на даље прегледе и почетак опоравка.
Прве процјене су да Маркез неће наступати ни у наредној трци која је на програму у Каталуњи.
Маркезу је ово само једна у низу повреда које је имао у посљедњих неколико година. Упркос томе, успио је прошле сезоне да освоји нову, девету титулу свјетског шампиона.
AN ABSOLUTELY MASSIVE CRASH for @marcmarquez93 💥— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 9, 2026
Thankfully he's up on his feet #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/gyPcleGMFZ
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму