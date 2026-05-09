Ово би сваки возач требао знати

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

Многи возачи вјерују да је за сигурну вожњу довољно поштовати ограничења брзине и саобраћајне знакове, али свакодневна пракса показује да проблеми често настају много прије него што аутомобил уопште крене.

Неправилно припремљено возило, лош положај за воланом, умор, непажња и занемаривање основних провјера могу довести до неугодних, скупих, па чак и опасних ситуација.

Све почиње прије покретања мотора

Једна од најчешћих грешака возача јесте претпоставка да је аутомобил спреман за вожњу само зато што је јучер био исправан. Ипак, неколико брзих провјера може направити велику разлику.

Прије дужег пута, али и у свакодневној вожњи, важно је обратити пажњу на притисак у гумама, ниво уља, свјетла, брисаче и течност за стакла. Посебно су важне гуме јер оне представљају једину везу возила с цестом. Истрошене или недовољно напухане гуме продужују зауставни пут и смањују стабилност возила.

Возачи често занемарују и положај сједења. Сједало не би смјело бити превише удаљено од папучица, наслон не би требао бити превише спуштен, а руке на волану требају бити благо савијене. Правилан положај није само питање удобности, него и сигурности.

Највећи непријатељ сигурности није брзина, него дистракција

Мобилни телефон, навигација, разговори и умор често су већи ризик него сама брзина. Довољна је секунда непажње да се ситуација у саобраћају потпуно промијени.

Посебно је опасно кориштење телефона током вожње. Чак и кратко гледање у екран значи да возило у том тренутку иде без пуне контроле. Рјешење је једноставно: телефон одложити ван досега или користити "хандс фри" систем само за нужне позиве, а навигацију подесити прије кретања.

Умор је такођер озбиљан ризик. Ако се јављају зијевање, пад концентрације или "празнине" у памћењу пута, потребно је стати и одморити се.

Прилагођавање вожње је важније од ограничења брзине

Ограничење брзине не значи увијек и сигурну брзину. Киша, магла, снијег или гужва захтијевају додатни опрез. У таквим условима возач мора прилагодити вожњу стварној ситуацији на цести.

Посебно је важан сигурносни размак. Вожња преблизу другог возила значајно повећава ризик од судара, јер реакција увијек траје дуже него што се чини, преноси Рапорт.

Смирена вожња доноси више сигурности

Агресивна вожња ријетко доноси стварну уштеду времена, али значајно повећава ризик.

Смирена и предвидљива вожња значи већу контролу, мању потрошњу и сигурније кретање у саобраћају.

Најважније правило је једноставно: сигурни возачи нису они који брзо реагују на проблем, него они који га успију избјећи.

