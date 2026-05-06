За колико поскупљују аута? Нови прописи "подижу" цијене возила и до 1.500 евра

06.05.2026 12:15

Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу
Фото: Printscreen/Youtube/Gastarbajter

Од 7. јула ове године ступа на снагу посљедња фаза директиве ЕУ 2019/2144, познате као Општа уредба о безбједности (General Safety Regulation – GSR).

Већина нових система већ је постала обавезна за возила од 7. јула 2024. године. Оно што се сада мијења јесте да се завршава прелазни период. Од тог датума више ниједан аутомобил неће моћи бити регистрован у Европи, чак и ако је заснован на платформи одобреној прије 2024. године, без потпуног усклађивања с прописима.

Двије новине

То значи да модел дизајниран 2018. године, попут малог аутомобила са застарјелом електроником, више неће моћи да се продаје као нов у Европи након 7. јула без ажурирања. Произвођачи морају да заврше ажурирање својих каталога. Управо ту до изражаја долази главна видљива техничка иновација за путничке аутомобиле у овој фази: адаптивно кочионо свјетло, које брзо трепери када аутомобил детектује нагло кочење при брзини већој од 50 km/h и успорењу већем од 6 m/s².

Хиљаде купаца на удару опасне преваре на тржишту половних аутомобила, жртве остају без свега

Адаптивно кочионо свјетло, односно ESS (Emergency Stop Signal), систем је који многи премијум произвођачи годинама нуде: Мерцедес, БМВ, Ауди, Волво и други увели су га као стандардну опрему у своје моделе више класе још током посљедње деценије. Оно што се мијења 7. јула јесте да овај систем постаје обавезан за све, укључујући и јефтиније аутомобиле вриједности око 15.000 евра, као и теретна возила.

Аутоматско кочење у нужди (АЕБ), с детекцијом пјешака и бициклиста поред возила, уведено је такође у јулу 2024. године, али га нису посједовали сви модели. Сада ће сви морати да га имају, укључујући и најјефтиније аутомобиле.

Која је цијена свега?

Потпуни пакет обавезних система заиста повећава цијену новог аутомобила, али мање него што се у почетку најављивало. Поуздане процјене, засноване на анализи утицаја Европске комисије, смјештају додатни трошак по возилу између 400 и 1.500 евра, зависно од сложености модела. Мали градски аутомобили ближи су доњој граници тог распона, док велики СУВ модели и премијум возила нагињу ка вишем дијелу.

Међутим, додатних 1.000 евра на јефтини аутомобил од 15.000 евра представља повећање од готово седам одсто каталошке цијене, док је на премијум аутомобилу од 60.000 евра исти износ тек 1,7 одсто. У релативном смислу, јефтинији аутомобили највише ће осјетити нове прописе.

(Аутоблог)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

