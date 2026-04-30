Шта ако оштетите возило због рупе и како наплатити штету?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Путеви у БиХ често су у упитном стању, а возачи широм земље све чешће наилазе на исти проблем - рупе на цести које, неријетко, могу изазвати материјалну штету на возилима.
Ако сте се питали како да реагујете ако се нађете у оваквој ситуацији, одговоре је дао за портал "Радиосарајево.ба" адвокат Харис Омеровић.
Иако поједине ситуације у вожњи могу бити јако стресне, па тако и кад се 'налети' на рупу, возач треба савјесно реаговати како штета не би била већа, али и да би добио и саму накнаду.
Првенствено је потребно, ако је то могуће, безбједно зауставити возило, укључити сва четири жмигавца и обезбиједити мјесто догађаја. Након тога треба одмах фотографисати рупу, положај возила, оштећења на возилу и шири дио пута, како би се јасно видјело гдје се случај десио.
"Врло је битно да се не напушта мјесто догађаја прије него што се обезбиједе основни докази, јер касније може бити тешко доказати да је штета настала баш због те рупе", објашњава адвокат Омеровић.
Кључан корак који возачи често прескоче јесте позив полицији. У случају саобраћајних несрећа, то је први корак јер се ситуација сматра крајње озбиљном, али потпуно је исто и са овом ситуацијом.
Савјет Омеровића јесте да се у сваком случају позове полиција када је настала штета на возилу.
"Записник о увиђају је један од најважнијих доказа у поступку накнаде штете. Ако возач само настави возити, без полицијског записника, фотографија и других доказа, касније ће знатно теже доказати и настанак штете и узрочну везу између рупе на цести и оштећења возила. Дакле, полицијски записник није само формалност, него кључни доказ", казао је.
Често питање је ко је одговоран за штету насталу на путевима у Босни и Херцеговини. Будући да постоји више нивоа власти самим тим и одговорности, она зависи од тога о којој се категорији пута ради.
Почевши од нижих нивоа власти, за локалне путеве и градске улице надлежни су општински или градски органи.
За магистралне цесте одговарају јавна предузећа ентитета. За ауто-путеве и брзе путеве надлежне су Аутоцесте ФБиХ и Ауто-путеви Републике Српске.
У Брчко Дистрикту, одговорност је на Министарству саобраћаја и комуникације.
Када је ријеч о рупама и штети која настане усљед одређених радова који захтијевају копање по путу, Омеровић објашњава:
"Ако је до оштећења возила дошло усљед неадекватне санације дијела пута коју је вршило неко јавно предузеће, нпр. Водовод, то за оштећеног није пресудно. Оштећени штету потражује од онога ко је надлежан за тај пут – нпр. од општине или града ако се ради о локалном путу. Ако се касније утврди да је стварни пропуст био на страни извођача радова, они ће то ријешити међусобно (регресом), али то не утиче на право оштећеног да накнаду штете оствари од надлежног управљача пута", каже адвокат.
Санације путева у Босни и Херцеговини често изискују много времена, ради или проходности или неажурности надлежних за путеве.
На питање како превенирати штете на путевима па на улицама по Босни и Херцеговини, адвокат Омеровић истиче:
"Превенција се првенствено мора вршити редовним надзором, брзим санирањем оштећења, правилним обиљежавањем опасних мјеста и одговорним извођењем радова на цестама. Наравно, возачи су дужни прилагодити брзину условима на путу, али се не може сва одговорност пребацити на возаче. Управљачи цеста имају законску обавезу да цесте одржавају у стању сигурном за саобраћај. Ако рупа није обиљежена, ако се зна да постоји, а не санира се, или ако је санација урађена површно и привремено, тада постоји основ за одговорност надлежног субјекта".
Ипак, адвокат подвлачи важну ствар када је ријеч о овим случајевима!
"Возач је дужан да учини све што је разумно могуће да избјегне штету. Ако се утврди да је штета настала намјерно или крајњом непажњом (нпр. да је возач могао безбједно избјећи рупу, а то није учинио), право на накнаду може бити изгубљено или умањено", поручује Омеровић у разговору за портал "Радиосарајево.ба".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
3 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
18
28
18
24
18
15
18
04
18
01
Тренутно на програму