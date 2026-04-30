Мерцедес је најскупљи ауто увезен у БиХ у 2026. години

У БиХ у првом кварталу 2026. године увезено је 20.949 аутомобила укупне вриједности 250,97 милиона КМ, а и даље доминирају половна возила те њемачки произвођачи у премиум сегменту.
Према доступним подацима, на име увозних пореза наплаћено је 57,73 милиона КМ, што потврђује значајан фискални допринос овог тржишта.
Структура увоза јасно показује превагу половних аутомобила. У прва три мјесеца ове године увезено их је 18.827, док је нових возила било 2.122. Упркос тој разлици, сегмент нових аутомобила и даље задржава стабилно учешће, што упућује на континуирану потражњу у оба сегмента тржишта, преноси "Ослобођење".
У поређењу с истим периодом прошле године забиљежен је благи пад. У првом кварталу 2025. увезено је 21.627 возила укупне вриједности 274,03 милиона КМ, док су дажбине тада износиле 62,96 милиона КМ.
Премиум сегмент и ове године предводе њемачки произвођачи, а листа најскупљих увезених аутомобила то јасно потврђује.
Најскупљи увезени аутомобил у БиХ у првом кварталу 2026. био је Мерцедес-АМГ ГТ 63 ПРО 4МАТИК+, чија вриједност износи 467.999,90 КМ, уз порез од 79.575,28 КМ.
Снажно присуство у луксузној класи задржава и Порше. Модел 911 Карера 4 ГТС појављује се у два наврата, с цијенама од 297.540,59 КМ и 279.708,07 КМ, док 911 Карера 4С биљежи вриједности од 265.381,76 КМ и 254.865,18 КМ. Основни модел 911 Карера процијењен је на 248.610,57 КМ.
Међу СУВ-овима истиче се Мерцедес-Бенц Г-класа Г450д с цијеном од 258.796,60 КМ, што потврђује трајну популарност луксузних теренских возила.
Ауди РС6 Авант заузима посебно мјесто на листи, с цијеном од 240.376,80 КМ и највишим појединачним порезима од 83.144,02 КМ, што га чини фискално најоптерећенијим моделом. Слиједи Ауди РС Кју8 с вриједношћу од 234.077,65 КМ.
Листу десет најскупљих затвара Поршхе Кајене ГТС, с цијеном од 225.278,91 КМ и порезима од 38.320,87 КМ.
Када је ријеч о тржиштима поријекла, из Кине је у прва три мјесеца 2026. увезено 127 возила укупне вриједности 2,98 милиона КМ. Током 2025. године увезено их је 682, од чега је већина била нових аутомобила.
Са друге стране, из Сједињених Америчких Држава у периоду од јануара до краја новембра 2025. увезено је 592 возила укупне вриједности 8,15 милиона КМ, при чему је чак 587 било половних.
Анализа показује како интерес за луксузна возила у Босни и Херцеговини не јењава, упркос високим цијенама и значајним фискалним оптерећењима, а кључни фактори при куповини и даље остају престиж, перформансе и квалитет.
