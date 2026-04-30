У БиХ пао снијег дан прије првог маја

И док су у Сарајеву велики редови испред месница уочи Празника рада, на планинама око овог града све је изненадио снијег.

Иако су претходни дани били врло топли, данас се десио пад температуре и у Сарајеву, а посебно хладно је на планинама.

Авазов репортер је данас забиљежио сњежне падавине на Бјелашници.

Метеоролози за први мај не најављују падавине али се прогнозирају веома ниске температуре.