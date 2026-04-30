Logo
Large banner

Познато када креће исплата априлских пензија у ФБиХ

Аутор:

АТВ
30.04.2026 13:09

Коментари:

0
Фото: АТВ

Пензије за април у Федерацији БиХ биће исплаћене у уторак, 5. маја, саопштено је из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.

Најнижа пензија износи 667 КМ, загарантована 796 КМ, а највиша 3.334 КМ.

Загарантована пензија за кориснике који право остварују након 1. јануара на основу 40 или више година стажа осигурања утврђен је 842 КМ, а просјечна самостална пензија за април 851 КМ.

Пензију за април примиће укупно 466.768 корисника, а потребна средства за исплату износе око 355,4 милиона КМ, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Исплата пензија

Пензија

Пензионери

Босна и Херцеговина

минималне пензије

Коментари (0)
Large banner

Small banner