Познато када креће исплата априлских пензија у ФБиХ

Пензије за април у Федерацији БиХ биће исплаћене у уторак, 5. маја, саопштено је из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.
Најнижа пензија износи 667 КМ, загарантована 796 КМ, а највиша 3.334 КМ.
Загарантована пензија за кориснике који право остварују након 1. јануара на основу 40 или више година стажа осигурања утврђен је 842 КМ, а просјечна самостална пензија за април 851 КМ.
Пензију за април примиће укупно 466.768 корисника, а потребна средства за исплату износе око 355,4 милиона КМ, пише Срна.
