Јајце: Лажне дојаве о бомбама у десет школа

Дојаве о постављеним експлозивним направама у десет основних школа на подручју општине Јајце биле су лажне, саопштено је из Министарста унутрашњих послова Средњобосанског кантона.
Полиција је информисана о дојавама од директора једне школе, који је путем електронске поште добио поруку о постављеним бомбама.
При крају снимање документарца о генералу Младићу
Ученици и запослени су евакуисани из школских објеката, након чега су спроведени контрадиверзиони прегледи.
У току су додатне оперативне провјере на подручју кантона, док се у сарадњи са надлежним институцијама предузимају мјере с циљем идентификације починилаца.
