Јајце: Лажне дојаве о бомбама у десет школа

АТВ
30.04.2026 12:51

Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

Дојаве о постављеним експлозивним направама у десет основних школа на подручју општине Јајце биле су лажне, саопштено је из Министарста унутрашњих послова Средњобосанског кантона.

Полиција је информисана о дојавама од директора једне школе, који је путем електронске поште добио поруку о постављеним бомбама.

Ученици и запослени су евакуисани из школских објеката, након чега су спроведени контрадиверзиони прегледи.

У току су додатне оперативне провјере на подручју кантона, док се у сарадњи са надлежним институцијама предузимају мјере с циљем идентификације починилаца.

