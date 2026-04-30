Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

Институције Републике Српске остаће чврсто опредијељене да наставе са унапрјеђењем услова рада и радничких права те побољшањем животног стандарда свих грађана
Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је, поводом 1. маја, Међународног празника рада, честитку свим грађанима Републике Српске.
"Овај значајан датум прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада и улоге коју сваки радник има у изградњи стабилног и просперитетног друштва. Институције Републике Српске остаће чврсто опредијељене да наставе са унапређењем услова рада и радничких права те побољшањем животног стандарда свих грађана", поручио је Каран.
Како каже, посебан нагласак је на економском развоју Републике Српске, очувању постојећих радних мјеста и стварању нових могућности за запошљавање, јер само снажна и стабилна економија може бити гарант сигурније будућности за све.
