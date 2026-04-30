Logo
Large banner

Познато када се очекује повећање основице борачког додатка

Извор:

АТВ

30.04.2026 11:46

Коментари:

0
Познато када се очекује повећање основице борачког додатка
Фото: АТВ

Чим се одржи сједница доносимо Закон о повећању основице борачког додатка, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Минић је истакао да би у понедјељак требао да буде Колегијум Народне скупштине Републике Српске, а процедура је 10-12 дана за заказивање сједнице.

"Тако да нема апсолутно никаквог одлагања. Могу рећи да сам поносан и на руководство странке које је прихватило приједлог, али исто тако и на Борачку организацију што смо показали да смо компактни", нагласио је Минић.

Минић је поручио да повећање основице борачког додатка није пола марке као што неки тумаче.

"То је пола марке у обрачуну, а то је 22 милиона КМ у овој години само за пола марке када је више. Међутим, то је 50 милиона више у односу на сада. Нови закон ће обезбиједити преко 50 милиона КМ више. Има много добрих ствари које се односе на наше борце", истакао је Минић.

Саво Минић

Република Српска

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Борачки додатак

Борци Републике Српске

Влада Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner