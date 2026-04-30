Познато када се очекује повећање основице борачког додатка

Чим се одржи сједница доносимо Закон о повећању основице борачког додатка, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Минић је истакао да би у понедјељак требао да буде Колегијум Народне скупштине Републике Српске, а процедура је 10-12 дана за заказивање сједнице.
"Тако да нема апсолутно никаквог одлагања. Могу рећи да сам поносан и на руководство странке које је прихватило приједлог, али исто тако и на Борачку организацију што смо показали да смо компактни", нагласио је Минић.
Минић је поручио да повећање основице борачког додатка није пола марке као што неки тумаче.
"То је пола марке у обрачуну, а то је 22 милиона КМ у овој години само за пола марке када је више. Међутим, то је 50 милиона више у односу на сада. Нови закон ће обезбиједити преко 50 милиона КМ више. Има много добрих ствари које се односе на наше борце", истакао је Минић.
