Шта значи споразум СДС-а: Слика најбоље описује стање у опозицији

СДС на челу са Бранком Бланушом понудио је опозиционим странкама споразум којим се дефинише заједнички наступ на предстојећим општим изборима 2026. године.
Споразум је одјекнуо у опозицији, тумачења је превише. Једни славе побједу, други прећуткују пораз, трећи наглашавају издају.
Садржај споразума можете да прочитате на крају текста.
Предсједништво СДС-а усвојило је закључак прошле године којим је Бранко Блануша кандидат ове странке на предстојећим изборима. Са једне стране исхитрена одлука, са друге стране тражила се реакција на насртаје Драшка Станивуковића и Покрета Сигурна Српска.
Пројекције о кандидату нису ни близу издефинисане. Лидер СДС-а Бранко Блануша у својим јавним наступима непрестано истиче да је његова кандидатура одлука органа странке, а не и њега лично. Да би се повукао из трке о томе мора да одлучи странка, а не он лично. И то је странка и урадила. Споразумом за који је гласало већина чланова Предсједништва СДС-а у другој тачки се каже да ће се о кандидату за двије инокосне функције тек договарати.
СДС је помиловао Бранка Бланушу и олакшао му је терет који му је на леђа ставио предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић. Иако се након медијских притисака Блануша повремено оглашавао са изјавама да је он и даље кандидат за предсједника, након овог споразума то више не може да каже. Испало би или да обмањује странке опозиције или да обмањује јавност.
Споразум је толико сулуд да је конфузан и дио избора кандидата на бази изборних резултата и релевантних истраживања? То би у пракси значило да ће се располагати неким бројкама, а да ће их свака странка тумачити на свој начин. Хипотетички: на изборима 2024. године Маја Драгојевић Стојић као кандидат СДС-а освојила је 10.680 гласова. То је податак који СДС-у може ићи у прилог, с тим што је Маја Драгојевић Стојић сада члан ПСС-а, што значи да је Станивуковићев кадар на прошлим изборима освојио толико гласова.
Тек да се не прича о томе што СДС сам предлаже да се користе анкете док Покрет Сигурна Српска практично живи на истим.
Највећа глупост која се може прочитати у овом споразуму је тачка 4. која каже да будуће мјесто предсједника Владе не може припасти оној политичкој странци која је предложила кандидата за Предсједника Републике Српске.
Ако ће најјача странка предложити кандидата за предсједника, то ће практично значити да ће бити због тога кажњени. Хипотетички поново: да СДС којим случајем побиједи на изборима за предсједника, а да се настави досадашњи тренд да су најјача опозициона странка са највише мандата у Народној скупштини, то би значило да баш због тога не могу да добију функцију предсједника Владе. Сулудо? Не толико када се схвати да Јелена Тривић која преживљава на цензусу у бањалучкој Скупштини може да постане премијер што јој је нескривена жеља, како тврди Небојша Вукановић.
Колико СДС не може без подршке Драшка Станивуковића, толико не могу ни без подршке Небојше Вукановића. Ипак, између њих двојице, изабрали су Станивуковића. Тиме су без дилеме елиминисали Вукановића са опозиционе коалиције.
Ако би лидер Листе за правду и ред и прихватио овакво стање и повукао своју кандидатуру, онда би се он лично елиминисао са политичке сцене, што ради и Бранко Блануша. Вукановић је одмах након пријевремених избора прокламовао своју кандидатуру за Предсједништво БиХ и дао отворену подршку Блануши за кандидатуру за предсједника Српске.
Није ни тајна да за овај потез СДС-а нема већинске подршке руководства. Уметање старих кадрова у сам врх странке послужио је сврси да овакав један документ добије подршку "већине", ко год да је чини.
Други чланови који уживају дозу популарности унутар СДС-а попут Љубише Петровића на овај начин су склоњени у страну и прегласани.
Ова капитулација Српске демократске стране не тиче се само опозиционих политичара, него и симпатизера СДС-а. Да којим случајем Покрет Сигурна Српска Драшка Станивуковића избаци из игре Бранка Бланушу, питање је колику подршку би добио од бирачког тијела СДС-а.
Посљедњих мјесеци пројекција унутар опозиционог бирачког тијела Српске демократске странке је једноставна: Блануша је кандидат, Станивуковић ради против СДС-а, а ПСС је састављен од отпадника других странака. У том односу снага мало је простора да Станивуковић добије безусловну подршку. Ситуација би се више могла читати кроз 2020. годину и пораз тада бившег СДС-овца Миће Мићића.
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић каже да је Блануша одабрао Драшка за стратешког партнера и саркастично поручује "срећно било".
"Постоје само двије странке на политичкој сцени које су биле на изборима прије четири године и које ће изаћи и на ове. То смо ми и СДС. ПДП који је имао кандидата за предсједника и милионску кампању имали су 10%. Тај ПДП више не постоји, то је потврдио и Игор Црнадак", рекао је Вукановић и додаје:
"Господин Блануша мора бити свјестан да сам га недавно спасио из Драшкових раља. Када бих о томе проговорио било би боље свима њима да изађу пред стрељачки вод. Био сам увијек коректан. Изгледа да треба бити ђубре и пашче", рекао је Вукановић.
Он напомиње да је Драшко Станивуковић радио против СДС-а и узимао њихове људе.
"То је за СДС прихватљиво. Искрена рука очигледно није прихватљива. То ће морати прије свега својим члановима да образложи господин Блануша. Ако бих проговорио то би био крај за све њих. Одиграо сам часну улогу о којој не желим сада да говорим. Овај споразум је написан тако да је Јелени (Тривић) прихватљив, она може остати као кандидат за премијера, а неће добити ништа. Гледају само да је искористе. Ја никада нећу бити са мафијом", поручио је Вукановић.
1. Странке потписнице се обавезују да ће на предстојеће изборе изаћи са заједничким кандидатима за инокосне функције на нивоу Р. Српске и БиХ;
2. Странке потписнице констатују да ће договором утврдити персонална рјешења за двије инокосне функције, Предсједника, Републике Српске и члана предсједништва БиХ из Републике Српске на бази изборних резултата у претходном изборном циклусу и релевантних истраживања јавног мијења.
3. Странке потписнице констатују да ће након одржаних Општих избора заједно формирати нову скупштинску већину у НСРС и изабрати њено ново руководство као и нову Владу Републике Српске без подршке СНСД-а;
4. Странке потписнице споразумијевају се да будуће премијерско мјесто не може припасти оној политичкој странци која је предложила кандидата за Предсједника Републике Српске.
5. Странке потписнице се обавезују да ће у максимално брзом року а најкасније до краја 5. мјесеца 2026. године потписати додатни анекс споразума о персоналним и заједничким кандидатима за инокосне функције, предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ као и усвојити споразуме, анексе споразума на својим страначким органима који су статутарно надлежни за усвајање предизборних и постизборних коалиција.
