Блануша: Нећемо разговарати о кандидатурама

Прије почетка сједнице предсједник СДС-а Бранко Блануша је у изјави за РТРС потврдио да ће на сједници страначког Предсједништва бити говора о припреми изборне кампање, али да се неће говорити о кандидатурама за инокосне функције на предстојећим изборима.

- О томе неће бити разговора на овој сједници Предсједништва, то је остављено за договор са осталим опозиционим странкама. Техничка сједница Предсједништва, гдје ћемо прије свега разговарати највише о закључцима са претходне сједнице Предсједништва СДС-а о њиховој реализацији, организацији наших трибина, разговорима са грађанима, формирања изборног штаба, плану рада тимова у оквиру главног изборног штаба и оно можда што је интересантно - радна верзија заједничке изборне платформе за опозиционе странке које ћемо разматрати - навео је Блануша.