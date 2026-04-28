Logo
Large banner

Блануша: Нећемо разговарати о кандидатурама

28.04.2026 18:29

Бранко Блануша
Фото: АТВ

У Добоју је у току сједница Предсједништва Српске демократске странке.

Прије почетка сједнице предсједник СДС-а Бранко Блануша је у изјави за РТРС потврдио да ће на сједници страначког Предсједништва бити говора о припреми изборне кампање, али да се неће говорити о кандидатурама за инокосне функције на предстојећим изборима.

- О томе неће бити разговора на овој сједници Предсједништва, то је остављено за договор са осталим опозиционим странкама. Техничка сједница Предсједништва, гдје ћемо прије свега разговарати највише о закључцима са претходне сједнице Предсједништва СДС-а о њиховој реализацији, организацији наших трибина, разговорима са грађанима, формирања изборног штаба, плану рада тимова у оквиру главног изборног штаба и оно можда што је интересантно - радна верзија заједничке изборне платформе за опозиционе странке које ћемо разматрати - навео је Блануша.

Подијели:

Тагови :

Бранко Блануша

СДС

главни одбор

сједница

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner