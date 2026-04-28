Стопа наталитета нижа него у Другом свјетском рату

28.04.2026 18:09

Фото: Pixabay/marvelmozhko

Стопа наталитета у Њемачкој пала је 2025. године на најнижи ниво од Другог свјетског рата.

Према прелиминарним подацима Савезног завода за статистику (Дестатис), прошле године је забиљежено око 655.000 живорођених, у поређењу са 680.000 у 2024. години, пише ДВ .

Током истог периода, земља је имала више од милион смртних случајева, што значи да је дефицит рађања достигао рекордан ниво од око 350.000.

Пад се наставља

Прошла година је била четврта година заредом у којој је стопа наталитета пала, сада на најнижем нивоу од 1946. Тренутна стопа фертилитета у Њемачкој је 1,35 дјеце по жени, што је рекордно ниска стопа и знатно испод стопе од 2,1 која се сматра неопходном за одржавање стабилности становништва.

Дестатис објашњава овај тренд чињеницом да релативно мале генерације рођене 1990-их сада улазе у тридесете године, које су кључне за рађање дјеце, али и општим падом стопе фертилитета забиљеженим од 2022. године.

Као и претходних година, пад броја рођених у 2025. години био је израженији у источним њемачким савезним покрајинама (-4,5%) него у западним (-3,2%) у поређењу са 2024. годином. Једини изузетак је Хамбург, гдје је, супротно тренду, забиљежен пораст стопе наталитета од 0,5%.

Дугорочне пројекције Дестатиса, које се протежу до 2070. године, предвиђају да би се њемачко становништво могло смањити за око 10%. Извјештај закључује да имиграција неће бити довољна да надокнади овај пад.

Породично удружење: Ово је драматичан позив на буђење

Њемачко удружење породица (Familienverband) назвало је ове бројке „драматичним позивом на буђење“. Савезни извршни директор удружења, Себастијан Хајман, рекао је у уторак за Евангелистичку прес службу да пад стопе наталитета није историјска случајност, већ резултат деценија структурне дискриминације породица.

„Наш систем социјалног осигурања, а посебно законски пензиони систем, заправо кажњава родитеље због одгајања дјеце, остављајући их празних руку у старости. То се посебно односи на мајке“, објаснио је Хајман.

Додао је да политичаре не треба да изненади пад стопе наталитета јер деценијама нису повећавали давања попут родитељских накнада и игнорисали су специфичне потребе породица са више дјеце.

Хајман је позвао на реформу система социјалног осигурања која је прилагођена породици и увођење стварне родитељске пензије, што би, како је рекао, вратило међугенерацијски споразум на чврсте темеље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

