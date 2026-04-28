Стопа наталитета нижа него у Другом свјетском рату

Стопа наталитета у Њемачкој пала је 2025. године на најнижи ниво од Другог свјетског рата.
Према прелиминарним подацима Савезног завода за статистику (Дестатис), прошле године је забиљежено око 655.000 живорођених, у поређењу са 680.000 у 2024. години, пише ДВ .
Током истог периода, земља је имала више од милион смртних случајева, што значи да је дефицит рађања достигао рекордан ниво од око 350.000.
Прошла година је била четврта година заредом у којој је стопа наталитета пала, сада на најнижем нивоу од 1946. Тренутна стопа фертилитета у Њемачкој је 1,35 дјеце по жени, што је рекордно ниска стопа и знатно испод стопе од 2,1 која се сматра неопходном за одржавање стабилности становништва.
Дестатис објашњава овај тренд чињеницом да релативно мале генерације рођене 1990-их сада улазе у тридесете године, које су кључне за рађање дјеце, али и општим падом стопе фертилитета забиљеженим од 2022. године.
Као и претходних година, пад броја рођених у 2025. години био је израженији у источним њемачким савезним покрајинама (-4,5%) него у западним (-3,2%) у поређењу са 2024. годином. Једини изузетак је Хамбург, гдје је, супротно тренду, забиљежен пораст стопе наталитета од 0,5%.
Дугорочне пројекције Дестатиса, које се протежу до 2070. године, предвиђају да би се њемачко становништво могло смањити за око 10%. Извјештај закључује да имиграција неће бити довољна да надокнади овај пад.
Породично удружење: Ово је драматичан позив на буђење
Њемачко удружење породица (Familienverband) назвало је ове бројке „драматичним позивом на буђење“. Савезни извршни директор удружења, Себастијан Хајман, рекао је у уторак за Евангелистичку прес службу да пад стопе наталитета није историјска случајност, већ резултат деценија структурне дискриминације породица.
„Наш систем социјалног осигурања, а посебно законски пензиони систем, заправо кажњава родитеље због одгајања дјеце, остављајући их празних руку у старости. То се посебно односи на мајке“, објаснио је Хајман.
Додао је да политичаре не треба да изненади пад стопе наталитета јер деценијама нису повећавали давања попут родитељских накнада и игнорисали су специфичне потребе породица са више дјеце.
Хајман је позвао на реформу система социјалног осигурања која је прилагођена породици и увођење стварне родитељске пензије, што би, како је рекао, вратило међугенерацијски споразум на чврсте темеље.
