Цијене у Њемачкој ниже него у БиХ: Погледајте колико кошта килограм Нутеле

Док се грађани у БиХ годинама воде мишљу да је живот у Њемачкој знатно скупљи него у Босни и Херцеговини, фотографије из њемачких маркета које круже друштвеним мрежама показују сасвим другачију слику када је ријеч о основним животним намирницама.
На фотографијама из продавница у Њемачкој могу се видјети акцијске и редовне цијене бројних производа које су, према мишљењу многих грађана, ниже или готово исте као у БиХ, упркос чињеници да су плате у Њемачкој вишеструко веће.
Тако се килограм Нутеле продаје за 5,51 евра на акцији, док се паковање од 750+75 грама може пронаћи за 4,23 евра. У многим маркетима у БиХ килограм истог намаза често прелази 14 до 16 КМ, што је готово исти или чак виши износ када се прерачуна у еуре.
Посебну пажњу изазвала је цијена маслаца, гдје се паковање Меггле Буттер продаје за свега 1,11 евра, док су слични производи у Босни и Херцеговини често између 4 и 6 КМ, зависно од произвођача и грамаже.
И кафа показује занимљив однос цијена. Паковање од 500 грама Златна Џезва у Њемачкој кошта 7,96 евра, док се у БиХ иста кафа у појединим маркетима продаје по цијенама које се приближавају том износу или га прелазе.
На акцијама се могу пронаћи и бројни други производи по симболичним цијенама: тјестенина, конзервисана храна и слаткиши већ од 1 евро.
Према европским поређењима цијена хране, Босна и Херцеговина номинално јесте јефтинија од Њемачке у просјеку, али разлике су далеко мање него што грађани очекују, посебно када се узме у обзир да су њемачке плате вишеструко веће.
Грађани БиХ све чешће истичу да проблем није само цијена производа, већ однос плата и трошкова живота. Док просјечна плата у Њемачкој омогућава знатно лакшу куповину основних намирница, у БиХ исти производи представљају озбиљан удар на кућни буџет.
Због тога многи коментаришу исто: "Није Њемачка јефтина, него је БиХ постала прескупа за стандард својих грађана".
