Већ видљив успјех примјене Централног информационог система

Аутор:

АТВ
28.04.2026 08:49

Коментари:

0
У прва три мјесеца примјене Централног информационог система у Републици Српској наплаћено је више од 150.000 КМ такси у односу на исти период прошле године.

Подсјећамо, регистрација корисника Централног информационог система у угоститељству, што ће омогућити Туристичкој организацији да у сваком моменту има тачан број туриста у Српској, почела је 1. јануара.

Централни информациони систем омогућава евиденцију угоститељских објеката, гостију и боравишне таксе, чиме се обезбјеђује боља контрола, поуздана статистика и ефикаснија наплата јавних прихода.

Угоститељи могу приступити систему путем ОВОГ ЛИНКА.

Приступ је бесплатан за све угоститеље који пружају услугу смјештаја, а овим системом, уз бољи увид у статистичке показатеље, јача се транспарентност и фискална дисциплина, те унапређују активности на сузбијању сиве економије

централни информациони систем

Угоститељи

Туризам

Боравишна такса

