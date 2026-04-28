Већ видљив успјех примјене Централног информационог система

У прва три мјесеца примјене Централног информационог система у Републици Српској наплаћено је више од 150.000 КМ такси у односу на исти период прошле године.
Подсјећамо, регистрација корисника Централног информационог система у угоститељству, што ће омогућити Туристичкој организацији да у сваком моменту има тачан број туриста у Српској, почела је 1. јануара.
Централни информациони систем омогућава евиденцију угоститељских објеката, гостију и боравишне таксе, чиме се обезбјеђује боља контрола, поуздана статистика и ефикаснија наплата јавних прихода.
Угоститељи могу приступити систему путем ОВОГ ЛИНКА.
Приступ је бесплатан за све угоститеље који пружају услугу смјештаја, а овим системом, уз бољи увид у статистичке показатеље, јача се транспарентност и фискална дисциплина, те унапређују активности на сузбијању сиве економије
