Откривено ко је платио дуг Милана Станковића

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевачица Рада Манојловић својевремено је исплатила чак 50.000 евра "Гранд" продукцији како би њен тадашњи дечко Милан Станковић могао да раскине уговор и настави самосталну каријеру.
Иако су од тада прошле године, некадашњи директор “Гранда” Саша Поповић признаје да му и дан-данас није јасно зашто је пјевач донио такву одлуку.
Како је Саша Поповић испричао, Милан Станковић је изненада тражио раскид уговора непосредно након учешћа на Евровизији 2010. године.
"Једно прије подне је заказао састанак и дошао код мене у канцеларију. Рекао ми је: ‘Директоре, ја нећу више да будем у ‘Гранду’, хоћу да раскинем уговор.’ Покушао сам да га увјерим да гријеши, али је инсистирао на раскиду", присјетио се Поповић.
Према његовим ријечима, уговор је могао бити раскинут само уз плаћање пенала на сваких шест мјесеци, а ту обавезу је на себе преузела Рада Манојловић.
"Регулисано је тада јер је она платила 50.000 евра за њега. Тада је раскинуо уговор и кренуо својим путем", открио је Саша и додао да прави разлог Милановог одласка никада није сазнао.
Поповић је истакао да је продукција у Станковића уложила невјероватан труд и новац, те да је у плану био и нови, изузетно скуп албум:
"Не знам, ни дан данас. Од тада, од када смо раскинули сарадњу, то је било одмах послије Евровизије 2010. године. Пазите, кад некоме дате такву популарност кроз Звезде Гранда, као што смо ми дали њему, кад му дате комплетан албум са 8 пјесама, огромну рекламу, могућност да иде на Евровизију. Кад му све то дате и кад припремите нови албум који је у то вријеме, прије 13 година, нас требало да кошта 100.000 евра, онда стварно не разумијем шта је то у његовој глави што га је одвратило и зашто је донио одлуку да раскине уговор", изјавио је Поповић за "Блиц".
Жика Јакшић је рекао да је Милан Станковић својевремено тужио Гранд јер је желио да раскине уговор. Међутим, тужбу је касније повукао и они су споразумно раскинули уговор.
"Сада бих га посавјетовао исто што и тада. Да нађе продуцента и да слуша. Да се ослони на људе који су искуснији у послу. Најчешће пјевачи када сниме први хит мисле да су најбољи менаџери, текстописци, аранжери спота… Тако себи упропасте каријеру. Овај посао је захтјеван и не шкоди мало искуства и мало да се посавјетујете са људима који су ту годинама, а не исхитрено доносити одлуке. Он је исхитрено доносио одлуку. Његов одлазак из Гранда је била исхитрена одлука, онда је повукао и судску тужбу и онда је ту дошло споразумно до раскида уговора. Прошло је 10 година од тог догађаја и он се није помјерио са мјеста и није напредовао. Уз Гранд је дошао за 4 године до Пјесме Евровизије. Са њим се нисам чуо од тада и нема потребе", рекао је и додао:
“Он је хтио да раскине уговор, морао је да ангажује адвокате да би се раскинуо јер није био раскидив”.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
14 ч0
Најновије
13
04
12
55
12
50
12
47
12
42
Тренутно на програму