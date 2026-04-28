Скупштина града Требиња о додјели права грађења без накнаде

Бојан Носовић
28.04.2026 09:40

Скупштина Требиње разматра нацрт правилника којим би се уредили услови и поступак додјеле права грађења без накнаде на земљишту у власништву града, с циљем рјешавања стамбених питања одређених категорија становништва.

Предложеним документом дефинишу се критеријуми, начин бодовања и процедура додјеле овог права, које је замишљено као мјера подршке грађанима. Како је наведено у нацрту, право грађења без накнаде било би намијењено породицама са четворо и више дјеце, младим брачним паровима до 35 година, као и самохраним родитељима, приликом рјешавања првог стамбеног питања.

Скупштина усвојила и закључак о покретању јавне расправе о нацрту правилника, која ће трајати 15 дана, а током које ће грађани и стручна јавност моћи изнијети своје приједлоге и сугестије.

Након проведене јавне расправе и евентуалних измјена, правилник би требало да буде упућен у процедуру коначног усвајања.

Прочитајте комплетан Нацрт правилника:

Требиње скупштина

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

