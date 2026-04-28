Скупштина града Требиња о додјели права грађења без накнаде

Аутор:Бојан Носовић
Коментари:0
Скупштина Требиње разматра нацрт правилника којим би се уредили услови и поступак додјеле права грађења без накнаде на земљишту у власништву града, с циљем рјешавања стамбених питања одређених категорија становништва.
Предложеним документом дефинишу се критеријуми, начин бодовања и процедура додјеле овог права, које је замишљено као мјера подршке грађанима. Како је наведено у нацрту, право грађења без накнаде било би намијењено породицама са четворо и више дјеце, младим брачним паровима до 35 година, као и самохраним родитељима, приликом рјешавања првог стамбеног питања.
Pred odbornicima Skupštine grada Trebinja danas je i Nacrt pravilnika za dodjelu besplatnih placeva za odredjene kategorije. Nakon usvajanje uslijedice i javne rasprave o ovom dokumentu. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/x6Sujmib4J— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) April 28, 2026
Скупштина усвојила и закључак о покретању јавне расправе о нацрту правилника, која ће трајати 15 дана, а током које ће грађани и стручна јавност моћи изнијети своје приједлоге и сугестије.
Након проведене јавне расправе и евентуалних измјена, правилник би требало да буде упућен у процедуру коначног усвајања.
Прочитајте комплетан Нацрт правилника:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч4
Република Српска
14 ч3
Најновије
13
06
13
04
12
55
12
50
12
47
Тренутно на програму