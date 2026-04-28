Илић за АТВ: Истина о звјерским злочинима у Јасеновцу дуго скривана

28.04.2026 09:06

Фото: ATV

Многи људи у Европи нису свјесни какви су се звјерски злочини дешавали у Јасеновцу, а ова изложба је важан корак ка разоткривању истине која се скривала деценијама, поручио је посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Младен Илић за АТВ.

Илић наглашава да је Стразбур симболично мјесто за овакву поставку, јер се управо ту кроје европски стандарди правде и људских права.

"Стразбур је мјесто гдје људи често траже правду и гдје се састаје Европски парламент. Оваква изложба је врло важна ствар, ако узмемо у обзир да је ово истина о српском, јеврејском и ромском народу која се дуго скривала, практично од самог настанка назива геноцид", истакао је Илић.

"Много се времена сакривала истина. Можда она никада није ни долазила до Европе на прави начин, нити су људи свјесни какви су се звјерски злочини дешавали у Јасеновцу. Ова изложба је управо зато кључна да се та слика промијени", поручио је Илић у изјави за АТВ.

Подсјећамо, изложба „Јасеновац, сјећање и опомена“ отворена је јуче отворена у Европском парламенту у Стазбуру.

Представљени су аутентични документи из историјских архива, фотографије и свједочења преживјелих из овог усташког концентрационог логора.

Прочитајте више

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Економија

Цијене у Њемачкој ниже него у БиХ: Погледајте колико кошта килограм Нутеле

4 ч

0
Александра Губеринић некадашња глумица а данас игуманија, са Сергејем Трифуновићем.

Занимљивости

Талентована глумица каријеру замијенила духовним животом: Сада је игуманија манастира

4 ч

1
Мајка и беба

Занимљивости

Ово мушко име је понијело титулу најпопуларнијег у Републици Српској

4 ч

0
Већ видљив успјех примјене Централног информационог система

Република Српска

Већ видљив успјех примјене Централног информационог система

4 ч

0

Више из рубрике

Већ видљив успјех примјене Централног информационог система

Република Српска

Већ видљив успјех примјене Централног информационог система

4 ч

0
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић са делегацијом Нижњеновгородске области

4 ч

4
"Јасеновац, сјећање и опомена", назив је изложбе која је вечерас отворена у Европском парламенту у Стазбуру.

Република Српска

У Европском парламенту отворена изложба о Јасеновцу: У Европи се први пут говори о НДХ

14 ч

3
Александар Грушко, замјеник министра иностраних послова Руске Федерације

Република Српска

"Унитаризацијом покушавају да сломе отпор српског народа, активан притисак Берлина и Лондона"

15 ч

3

