Илић за АТВ: Истина о звјерским злочинима у Јасеновцу дуго скривана

Аутор:АТВ
Коментари:0
Многи људи у Европи нису свјесни какви су се звјерски злочини дешавали у Јасеновцу, а ова изложба је важан корак ка разоткривању истине која се скривала деценијама, поручио је посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Младен Илић за АТВ.
Илић наглашава да је Стразбур симболично мјесто за овакву поставку, јер се управо ту кроје европски стандарди правде и људских права.
"Стразбур је мјесто гдје људи често траже правду и гдје се састаје Европски парламент. Оваква изложба је врло важна ствар, ако узмемо у обзир да је ово истина о српском, јеврејском и ромском народу која се дуго скривала, практично од самог настанка назива геноцид", истакао је Илић.
"Много се времена сакривала истина. Можда она никада није ни долазила до Европе на прави начин, нити су људи свјесни какви су се звјерски злочини дешавали у Јасеновцу. Ова изложба је управо зато кључна да се та слика промијени", поручио је Илић у изјави за АТВ.
Подсјећамо, изложба „Јасеновац, сјећање и опомена“ отворена је јуче отворена у Европском парламенту у Стазбуру.
Представљени су аутентични документи из историјских архива, фотографије и свједочења преживјелих из овог усташког концентрационог логора.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
4 ч0
Занимљивости
4 ч1
Занимљивости
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч4
Република Српска
14 ч3
Република Српска
15 ч3
Најновије
13
06
13
04
12
55
12
50
12
47
Тренутно на програму