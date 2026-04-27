"Унитаризацијом покушавају да сломе отпор српског народа, активан притисак Берлина и Лондона"

Аутор:АТВ
Коментари:1
Запад покушава да кроз насилну унитаризацију БиХ сломи отпор српског народа и његовог руководства, а у том притиску веома су активни Берлин и Лондон, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Александар Грушко.
Након што је недавно био у посјети Републици Српској и Бањалуци, Грушко је рекао да је једна од од централних тема било очување дејтонске конструкције, која је изложена притиску Запада.
Посјету Српској сматра веома корисном, те очекује руководство Републике Српске у Москви на разним догађајима.
"Они су увијек радо виђени гости", рекао је Грушко у интервјуу за руски телевизијски канал "Русија 24".
Говорећи о томе како у Москви оцјењују функционисање Дејтона данас, Грушко је одговорио критички и да се тај документ деформише страним мијешањем у виду Кристијана Шмита.
Грушко је напоменуо да Запад преко Шмита спроводи одлуке које ускраћују права Републике Српске, воде ка насилној унитаризацији, гдје ће положај Срба бити незавидан.
Покушавају, додао је, да постигну циљ потпуне интеграције БиХ у евроатлантске и европске структуре.
"Мислим на улазак у ЕУ и у НАТО, како би завршили тај историјски циклус и натјерали Србе да забораве историјско памћење, трагедију, и да кроз то чланство у НАТО затворе ту страницу и покажу да је Запад и тада поступао исправно", појаснио је Грушко.
Указао је да је то апсолутно јасно и Русији и Републици Српској и да ће се, ако не буде тог апарата, отворити простор за међусобно дјеловање.
Оцијенио је да народи БиХ треба да крену у самосталну политичку пловидбу и да сами одређују на који начин ће чувати или мијењати структуру државе.
Током боравка у Бањалуци указао је, како је навео, на иницијативу руског предсједника Владимира Путина о формирању евроазијске безбједности, која отвара реалан пут за уједињење напора свих који су спремни да слиједе принципе немијешања у унутрашње ствари.
Увјерен је да историјска сарадња српског и руског народа један од кључних фактора очувања стабилности на Балкану.
Он је овом приликом подсјетио да је на простору БиХ и Републике Српске био одмах послије рата, када су у Угљевику били руски мировњаци, те да је примијетио да су огромне промјене у односу на тада када га је погодило што није било људи.
"Возимо се сто километара, ниједног човјека, уопште нема људи. Стоје празна села. Страшан утисак такве мртве земље. А данас се из аутомобила видјело, стајали смо, разговарали са људима, да се она динамично развија. Бањалука је диван град, изгледа одлично, веома савремено", рекао је Грушко.
Када је ријеч о Косову и Метохији, Грушко је истакао да ће Руска Федерација чврсто полазити од тога да косовско питање мора бити ријешено у складу са Резолуцијом 1244.
"И то је све. При томе, наравно, подржавамо преговоре између Приштине и Београда, јер се они воде о читавом низу проблема који се тичу живота људи који живе на Косову", рекао је Грушко.
Он је истакао да српско руководство води самосталну политику, те да им је став, ако се говори о уласку у НАТО, више него јасан.
"Ми цијенимо ту принципијелну позицију. Нема НАТО-а, да", навео је Грушко и додао да се Србија данас налази на европском путу.
Навео је и како се покушава забити клин у односе између Србије и Републике Српске, да дође до разједињавања српског народа.
"Та линија се наставља, јер полазе од тога да по дијеловима лакше могу да обезбиједе свој потпуни, стопостотни контролни утицај над Балканом", рекао је Грушко.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
22
58
22
51
22
46
22
33
22
32
Тренутно на програму