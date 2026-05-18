Дарко Младић о здравственом стању генерала: Није добио никакву нову терапију

18.05.2026 16:35

Дарко Младић син генерала Ратка Младића
Здравствено стање генерала Ратка Младића и даље је тешко и скоро никако не говори, али није добио никакву нову терапију, изјавио је Срни његов син Дарко Младић.

"Чули смо се и данас и јуче и прекјуче, иста је ситуација, тешко прича, скоро никако. Онда ми њему причамо да он чује, пошто може да чује и разуме, али не може да говори", рекао је Дарко.

Он је подсјетио да је посљедње што су одбрана и породица добили од хашких љекара Младићева крвна слика од прије двије седмице, а ни она није комплетна.

Дарко Младић је напоменуо да се одбрана прије неколико дана обратила писаним путем и комитетима за људска права УН, јер генерала Младића Механизам није пустио на лијечење у Србију иако је у изузетно тешком здравственом стању и готово на самрти.

"То по природи ствари иде полако, они не раде брзо, то ће да траје", каже Дарко Младић.

Хашки Механизам одбио је 14. маја захтјев одбране да генерал Ратко Младић из хуманитарних разлога и тешког здравственог стања буде пуштен на лијечење у Србију, уз образложење да је његово стање, иако је у посљедњим фазама свог живота, лоше због хроничних болести, а не неизљечивих са брзим напредовањем, те да је под надзором најбољих стручњака и да добија сву неопходну његу.

Генерал Младић је 10. априла имао мождани удар, а 2. маја још један, након чега му се здравствено стање додатно погоршало због озбиљних неуролошких, кардиоваскуларних и нефролошких здравствених проблема.

Он се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.

Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу више пута је одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију, преноси СРНА.

