Лукић: Штампање уџбеника за основце важан процес за цијелу Српску

АТВ
18.05.2026 12:40

Саво Минић и Милош Лукић
Фото: ATV

Вршилац дужности директора "Службеног гласника" Републике Српске Милош Лукић рекао је да је штампање уџбеника за основце веома важан процес за цијелу Републику Српску.

"Овај процес надзире предсједник Владе Републике Српске Саво Минић чиме је показао оно што је опредјељење Владе - да буде на терену са људима и да учествује у сваком процесу важном за грађане Српске и цијело друштво", рекао је Лукић новинарима у Бањалуци гдје је у просторијама "Службеног гласника" угостио премијера Српске, пише Срна.

Лукић је нагласио да је Минић први предсједник Владе Српске који је за 35 година рада "Службеног гласника" посјетио ову установу.

"Упознали смо премијера са процесом штампања уџбеника за основце у Српској, али и штампањем докумената на заштићеном папиру", навео је Лукић.

Он је нагласио да се годишње у "Службеном гласнику" одштампа око 700.000 поједниачних примјерака уцбеника, свесака и другог материјала и подијели основцима у Српској.

