УКЦ Српске и Синдикат постигли договор о правима радника

Аутор:АТВ
Коментари:0
Данас је одржан радни састанак директора УКЦ-а Републике Српске Николе Шобота са предсједником репрезентативне Синдикалне организације ове установе, Александром Драгушићем гдје су усаглашени захтјеви о правима радника највеће здравствене установе у Српској.
„Усаглашена су и максимализована права на здравствени додатак за здравствене раднике и здравствене сараднике, те ће по овој основи право остварити преко 2.600 радника установе. Прихваћени су сви захтјеви синдиката везани за процес нове систематизације радних мјеста, чиме ће измеђуосталог висока стручна спрема (ВСС) бити призната за више од 90 медицинских сестара и техничара“, наведено је на Фејсбуку Самосталног Синдиката Републике Српске.
Како даље наводе у објави, усвојен је план о даљим модалитетима унапређења положаја свих запослених на УКЦ-у Српске, кроз системска и дугорочна рјешења.Такође, усаглашен је план ревизије додатака дефинисаних Актом о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини.
„Обострано је изражено опредјељење да се сва отворена питања наставе рјешавати плански, кроз сарадњу и међусобно уважавање менаџмента и Синдиката, уз јасно разумијевање значаја сваког запосленог за функционисање здравственог система и највеће здравствене установе у Републици Српској“, поручују испред Синдиката.
На састанку је зкључено је да континуирани дијалог, редовни састанци и спремност да се аргументи запослених коначно озбиљно разматрају представљају основ за постизање конкретних резултата и стабилније односе унутар установе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
09
14
06
13
58
13
56
13
55
Тренутно на програму