"Крузер смрти" стигао у луку Ротердам, слиједи дезинфекција

Аутор:АТВ
Коментари:0
Крузер Хондиус на којем је избила смртоносна епидемија хантавируса, данас је стигао у Холандију гдје ће бити усидрен у холандској луци Ротердам и у потпуности дезинфикован, пренијели су медији.
Власти организују карантин за малобројну посаду крузера од 25 људи - 23 члана посаде и два медицинска радника који су остали на броду.
Луксузни крузер који плови под холандском заставом превозио је око 150 путника и чланова посаде из 23 земље када је раније овог мјесеца пријавио три смртна случаја изазвана хантавирусом.
Три особе, холандски пар и њемачки држављанин, умрле су од почетка епидемије хантавируса на крузеру.
Тренутна епидемија укључује такозвани андски вирус, који је деценијама циркулисао у Аргентини и Чилеу. Узорци са бродова не показују значајне варијације вируса, саопштио је Европски центар за превенцију и контролу болести.
Сој вируса који се активирао на крузеру Хондиус је такозвани андски вирус, који је већ деценијама активан у Аргентини и у Чилеу, саопштено је из Европског центра за превенцију и контролу болести, преноси Спутњик.
Закључно са 15. мајем, СЗО је пријавила 10 случајева - осам потврђених и два вероватна - укључујући три смртна случаја. СЗО препоручује праћење и карантин контаката високог ризика 42 дана након излагања, док контактима ниског ризика савјетује да се сами прате и потраже медицинску помоћ ако се појаве симптоми.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
14
09
14
06
13
58
13
56
13
55
Тренутно на програму