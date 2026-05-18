"Крузер смрти" стигао у луку Ротердам, слиједи дезинфекција

Аутор:

АТВ
18.05.2026 11:57

Фото: Tanjug / AP / Patrick Post

Крузер Хондиус на којем је избила смртоносна епидемија хантавируса, данас је стигао у Холандију гдје ће бити усидрен у холандској луци Ротердам и у потпуности дезинфикован, пренијели су медији.

Власти организују карантин за малобројну посаду крузера од 25 људи - 23 члана посаде и два медицинска радника који су остали на броду.

Луксузни крузер који плови под холандском заставом превозио је око 150 путника и чланова посаде из 23 земље када је раније овог мјесеца пријавио три смртна случаја изазвана хантавирусом.

Три особе, холандски пар и њемачки држављанин, умрле су од почетка епидемије хантавируса на крузеру.

Тренутна епидемија укључује такозвани андски вирус, који је деценијама циркулисао у Аргентини и Чилеу. Узорци са бродова не показују значајне варијације вируса, саопштио је Европски центар за превенцију и контролу болести.

Закључно са 15. мајем, СЗО је пријавила 10 случајева - осам потврђених и два вероватна - укључујући три смртна случаја. СЗО препоручује праћење и карантин контаката високог ризика 42 дана након излагања, док контактима ниског ризика савјетује да се сами прате и потраже медицинску помоћ ако се појаве симптоми.

