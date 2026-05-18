Мађарски предсједник одбио да поднесе оставку

18.05.2026 11:51

Мађарски предсједник Тамаш Шуљок одбио је позив новог премијера Петера Мађара да поднесе оставку у интервјуу порталу "Индекс", рекавши да нема оправдања да се повуче.

"Тренутно не постоји ниједан правни разлог или уставно оправдање које би могло да оправда моју оставку. Остајем вјеран својој заклетви и све док обављање моје функције није немогуће, намјеравам да испуњавам мандат који сам преузео", рекао је Шуљок.

Он је додао да предсједник мора да изрази јединство нације и одбио сугестије да су недавни избори представљали смјену режима. Шуљок сматра да се догодила само промјена владе.

Улога предсједника у Мађарској углавном је церемонијална, иако Шуљок може да врати законе парламенту на поновно разматрање или да прослиједи законе Уставном суду.

Мађар је након недавних парламентарних избора позвао је Шуљока и остале функционере именоване под претходном владом да поднесу оставке.

Мађар је рекао да ће, ако Шуљок не поднесе оставку, искористити снажан мандат своје странке Тиса да измијени Устав и друге законе да би га присилио да оде са функције.

