Мађарски предсједник одбио да поднесе оставку

Мађарски предсједник Тамаш Шуљок одбио је позив новог премијера Петера Мађара да поднесе оставку у интервјуу порталу "Индекс", рекавши да нема оправдања да се повуче.
"Тренутно не постоји ниједан правни разлог или уставно оправдање које би могло да оправда моју оставку. Остајем вјеран својој заклетви и све док обављање моје функције није немогуће, намјеравам да испуњавам мандат који сам преузео", рекао је Шуљок.
Он је додао да предсједник мора да изрази јединство нације и одбио сугестије да су недавни избори представљали смјену режима. Шуљок сматра да се догодила само промјена владе.
Улога предсједника у Мађарској углавном је церемонијална, иако Шуљок може да врати законе парламенту на поновно разматрање или да прослиједи законе Уставном суду.
Мађар је након недавних парламентарних избора позвао је Шуљока и остале функционере именоване под претходном владом да поднесу оставке.
Мађар је рекао да ће, ако Шуљок не поднесе оставку, искористити снажан мандат своје странке Тиса да измијени Устав и друге законе да би га присилио да оде са функције.
