Руси тврде: Хантавирус се шири међу украјинским војницима

18.05.2026 09:49

Фото: Tanjug / AP / Andriy Andriyenko

Хантавирус се шири међу украјинским оружаним снагама у Сумској области због глодара, лоших санитарних услова и ослабљеног имуног система међу припадницима војске, саопштиле су руске безбједносне агенције за TASS.

„На Сумском фронту, украјинске положаје муче глодари, нехигијенски услови и ослабљен имуни систем, што све доприноси ширењу хантавируса. Ову информацију потврдила је кијевска љекарка Ирина Семенова, која је изјавила да је хантавирус широко распрострањен међу припадницима украјинских оружаних снага на Сумском фронту“, тврди извор агенције.

Безбједносне снаге су раније извијестиле да украјински војници заражени хантавирусом не добијају медицинску његу због забране коју су увели команданти у Харковској области и Сумској области, подсјећа TASS и додаје да су безбједносне снаге извијестиле да украјински граничари стационирани у Черниговска област редовно умиру од хантавируса.

TASS је навео да се страни плаћеници у украјинским оружаним снагама жале на интернету на сталне здравствене проблеме украјинских војника, истичући да су неки од војника то назвали „кугом“.

Хантавирус је породица вируса који првенствено инфицирају мале сисаре, али се могу пренијети и на људе.

У тежим случајевима, заражене особе пате од оштећења плућа, срчане инсуфицијенције и хеморагијске грознице.

