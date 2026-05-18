Ким Џонг Ун о заклетом непријатељу: Границу са Јужном Корејом учинити неосвојивом тврђавом

Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун позвао је на јачање војних снага на граници да би она постала "неосвојива тврђава", јавила је државна агенција КЦНА.
Ким је рекао да су планови за јачање јединица на линији фронта на граници са Јужном Корејом, као и других великих јединица, кључни за "темељније одвраћање од рата".
Он је позвао на састанку са командантима дивизија и бригада на прилагођавање система обуке и проширење практичних вјежби због промјена у савременом ратовању и да би се редефинисали оперативни концепти у војсци Сјеверне Кореје.
Ким је нагласио потребу за будношћу против "главног непријатеља", што је термин који Сјеверна Кореја користи за Јужну Кореју.
Двије Кореје су технички још у рату након што је њихов сукоб од 1950. до 1953. године окончан примирјем, а не мировним споразумом.
Министарство за уједињење Јужне Кореје саопштило је да је ово први документовани Кимов састанак са командантима дивизија и бригада од када је преузео власт и да ће Сеул наставити да реагује на војне тензије и настојати да изгради повјерење, преноси Срна.
