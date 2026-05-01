Logo
Large banner

Глумац пронађен мртав у свом ресторану

Аутор:

АТВ
01.05.2026 09:42

Коментари:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Познати јужнокорејски глумац Парк Донг-Бин (56) пронађен је мртав у свом ресторану који још није био отворен за госте.

Парк Донг-Бин пронађен је 29. априла у ресторану у граду Пјонгтек у Јужној Кореји.

Како преноси The Korea Times, тијело глумца пронашао је његов познаник који му је помагао око покретања новог посла, након чега је одмах обавијестио полицију, преноси британски The Sun.

Глумац, који је међу фановима био познат под надимком "Juice Guy", наводно је планирао да се повуче из глуме и посвети угоститељству, односно отварању ресторана.

Полиција је саопштила да на мјесту догађаја нису пронађени трагови насиља нити било какве криминалне активности, а није пронађено ни опроштајно писмо.

Истрага о смрти глумца и даље је у току, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

глумац

преминуо младић

беживотно тијело

пронађено тијело

Јужна Кореја

Коментари (0)
Large banner

