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Снимак невјероватне потјере и пуцњаве у Лос Анђелесу: Полицајцу панцир спасао живот

10.06.2026 21:23

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Снимак невјероватне потјере и пуцњаве у Лос Анђелесу: Полицајцу панцир спасао живот
Фото: KTLA

Полицајац Полицијске управе Лос Анђелеса (ЛАПД) имао је много среће што је остао жив након што се метак нападача заглавио у његовом заштитном панциру током жестоке размене ватре са полицијом.

Снимак невјероватне потјере и пуцњаве показује колико је овај насилни сукоб, који се догодио у уторак у насељу Бојл Хајтс, био близу да се претвори у смртоносну трагедију преноси Њујорк пост.

Након што је осумњичени отворио ватру на полицајце који су га пратили током потере метак је погодио полицајца у груди, директно али је панцир апсорбовао удар и највјероватније му спасао живот.

На другим фотографијама виде се оштећења од метака на полицијском возилу ЛАПД, укључујући рупе на бочним вратима и вјетробранском стаклу.

Насилни инцидент избио је нешто послије 14 часова у близини улица Гарнет и Мариета, након потере која је започела код булевара Вашингтон и улице Аламеда у граду Вернон.

Према наводима ЛАПД, један полицајац приметио је осумњиченог како вози са ватреним оружјем, што је покренуло потеру дугу приближно четири километра.

Потера је завршена када је осумњичени украденим пикап возилом ударио у заштитну баријеру. Како се види на снимку он је потом искочио из возила, почео да бежи и отворио ватру на полицајце.

Осумњичени је задобио више прострелних рана и пребачен је у болницу где се налази у критичном стању и подвргнут је операцији.

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Тагови :

Лос Анђелес

Полицијска потјера

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