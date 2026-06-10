Снимак невјероватне потјере и пуцњаве у Лос Анђелесу: Полицајцу панцир спасао живот

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Полицајац Полицијске управе Лос Анђелеса (ЛАПД) имао је много среће што је остао жив након што се метак нападача заглавио у његовом заштитном панциру током жестоке размене ватре са полицијом.
Снимак невјероватне потјере и пуцњаве показује колико је овај насилни сукоб, који се догодио у уторак у насељу Бојл Хајтс, био близу да се претвори у смртоносну трагедију преноси Њујорк пост.
Након што је осумњичени отворио ватру на полицајце који су га пратили током потере метак је погодио полицајца у груди, директно али је панцир апсорбовао удар и највјероватније му спасао живот.
LAPD officer's life saved by bulletproof vest during wild Boyle Heights shootout https://t.co/q8ADVQmbR0 pic.twitter.com/3MPU035toy— New York Post (@nypost) June 10, 2026
На другим фотографијама виде се оштећења од метака на полицијском возилу ЛАПД, укључујући рупе на бочним вратима и вјетробранском стаклу.
Насилни инцидент избио је нешто послије 14 часова у близини улица Гарнет и Мариета, након потере која је започела код булевара Вашингтон и улице Аламеда у граду Вернон.
Према наводима ЛАПД, један полицајац приметио је осумњиченог како вози са ватреним оружјем, што је покренуло потеру дугу приближно четири километра.
Praying for the Los Angeles police officers who were shot in the line of duty this afternoon.🙏🏽— inthegear (@inthegear) June 9, 2026
Shooting at the end of a police chase at Marietta & 8th in Boyle Heights. Suspect was shot and transported to the hospital, according to Los Angeles Alerts.
2 LAPD officers were hit pic.twitter.com/CzDoJtw7WN
Потера је завршена када је осумњичени украденим пикап возилом ударио у заштитну баријеру. Како се види на снимку он је потом искочио из возила, почео да бежи и отворио ватру на полицајце.
Осумњичени је задобио више прострелних рана и пребачен је у болницу где се налази у критичном стању и подвргнут је операцији.
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