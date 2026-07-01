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Обустављен рад аеродрома у Минхену

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 13:48

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Авион
Фото: pexels/Nguyễn Hoàng Vă

Летови на аеродрому у Минхену су привремено обустављени због упозорења на озбиљне временске услове.

Управа Аеродрома је саопштила да је земаљско опслуживање обустављено, а очекују се поремећаји ваздушног саобраћаја.

Није јасно колико је летова или путника погођено, јавља ДПА.

Њемачка метеоролошка служба упозорила је на грмљавину са јаким кишама до 35 литара по квадратном метру у једном часу, као и на јаке вјетрове и град у подручјима сјевероисточно од Минхена,преноси Срна.

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Тагови :

Аеродром

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