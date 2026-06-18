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Обустављени летови на московским аеродромима

18.06.2026 09:15

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Авион
Фото: pexels/ Mathew Browne

Наставља се Специјална војна операција руске војске у Украјини. Руска војска наставља напредовање на фронту, готово свакодневно ослобађајући насеља и градове.

Кијев је други дан заредом покренуо интензиван напад дроновима на Москву и Московски регион.

Летови на свим главним московским цивилним аеродромима привремено су обустављени из безбједносних разлога након украјинског напада дроновима, саопштила је руска агенција за цивилно ваздухопловство "Росавијација".

Градоначелник Москве Сергеј Собјанин саопштио је да је изнад Москве оборено 180 украјинских дронова и да је ово највећи напад кијевских снага на главни град у протекле двије године.

Он је додао да су украјински дронови успјели да погоде московску рафинерију нафте, приликом чега су оштећени и оближњи тржни центар и стамбене зграде, и да хитне службе раде на санирању посљедица напада.

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Тагови :

Москва

авион

летови

Аеродром

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