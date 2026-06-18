Искоријењена смртност од рака грлића материце у Великој Британији

Аутор:АТВ редакција
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У Енглеској је, захваљујући вакцини против рака грлића материце, до сада спасено око 200 живота, а смртност од ове болести код младих жена које су примиле вакцину пала је на нулу.
Анализа објављена у часопису „Лансет“ (The Lancet) показује да је број смртних случајева драстично опао откако је 2008. године дјевојчицама школског узраста понуђена вакцина против хуманог папилома вируса (ХПВ), пише Би-Би-Си (BBC).
Прва студија овакве врсте открила је да између 2020. и 2024. године није забиљежен ниједан смртни случај од рака грлића материце код жена старости од 20 до 24 године. То је први пут у петогодишњем периоду да се тако нешто догодило. Без програма вакцинације, у тој групи било би очекивано око 23 смртна случаја.
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„Невјероватна је и сама помисао да једна вакцина може готово искоријенити цијелу врсту рака“, изјавио је професор Питер Сасиени, водећи истраживач са Универзитета Квин Мери у Лондону (Queen Mary University of London).
Истраживање је такође показало да дјевојчице вакцинисане у доби од 12 или 13 година имају готово нулти ризик од смрти од ове болести прије 30. године. Прије увођења вакцинације, у тој старосној групи биљежено је око 20 смртних случајева годишње.
Упркос овом успјеху, рак грлића материце и даље је 14. најчешћи рак међу женама у Уједињеном Краљевству, са 3.300 нових дијагноза сваке године. Сматра се да ХПВ, вирус који се шири блиским контактом коже, узрокује 99 одсто тих случајева. Иако већина ХПВ инфекција пролази без посљедица, неке могу узроковати промјене ћелија које годинама касније доводе до рака.
Александра Лег завршила је школовање непосредно прије него што је вакцина против ХПВ-а уведена у Енглеској. Године 2021, док је планирала вјенчање, у доби од 30 година дијагностикован јој је рак грлића материце.
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„Сјећам се тих ријечи, једноставно нисам могла доћи до ваздуха. Била сам потпуно схрвана, све ми је пролазило кроз главу, било је то јако тешко“, присјећа се.
Лијечење је укључивало уклањање лимфних чворова, али су хирурзи успјели да сачувају дио грлића материце, што јој је пружило прилику за трудноћу.
Само годину дана касније родила је кћерку Ајви, чије средње име Марвела значи „чудо“.
„Тих девет мјесеци били су застрашујући јер је постојао велики ризик да је изгубим у било којем тренутку“, каже Александра.
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Она истиче да би јој живот био знатно мање трауматичан да јој је била понуђена вакцина, те позива све који имају прилику да се вакцинишу.
„Снажно заговарам ову вакцину и, када Ајви буде довољно стара, биће прва у реду да је прими“, додаје.
Професор Сасиени смањење смртности описује као „врх леденог бријега“.
„Како вакцинисане генерације буду стариле, свједочићемо спасавању још много више живота“, истиче.
Ипак, аутори извјештаја упозоравају да су стопе вакцинације у Енглеској пале испод препорученог нивоа, упркос томе што се влада Уједињеног Краљевства обавезала да ће елиминисати рак грлића материце као јавноздравствени проблем до 2040. године.
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Подаци Агенције за здравствену безбједност показују да је у периоду 2024–2025. вакцинисано 76 одсто дјевојчица до 15. године, што је знатно испод 90 одсто, колико Свјетска здравствена организација (WHO) сматра потребним за елиминацију болести.
„Знамо да је вакцина против ХПВ-а изузетно ефикасна у спречавању развоја рака грлића материце, а ови налази први пут доказују да она заиста спасава животе“, рекла је Мишел Мичел, извршна директорица организације за истраживање рака Уједињеног Краљевства (Cancer Research UK), која је финансирала истраживање.
„Кључно је да влада и здравствени систем хитно реагују циљаним мјерама како би допрли до заједница са најнижим одзивом“, додала је.
Без обзира на вакцинацију, женама старости од 25 до 64 године и даље се савјетује да редовно одлазе на скрининг грлића материце.
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Од 2019. године вакцину против ХПВ-а примају и дјечаци, чиме се штите од рака ануса, пениса и грла, те се смањује ризик од преноса вируса на дјевојчице.
Из Министарства здравства поручили су да студија показује „изванредан утицај вакцинације“ те да раде на повећању одзива, укључујући кампање за надокнаду пропуштене вакцинације и слање комплета за самотестирање на ХПВ женама које се нису одазвале на скрининг.
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