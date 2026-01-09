Вакцину против ХПВ примило 6.904 дјеце млађе од 18 година

Извор:
У Републици Српској је од почетка вакцинисања против хуманог папилома вируса ХПВ примијењено укупно 6.904 вакцина код дјеце млађе од 18 година, речено је Срни у Институту за јавно здравство Српске.
"Од тога је 4.091 примило прву дозу, а 2.813 другу дозу", прецизирали су из Института и додали да су вакцину против ХПВ-а примиле 4.882 дјевојчице, а 2.022 дјечака.
"Што се тиче комерцијалне вакцине 1.292 старијих од 18 година примило је ХПВ вакцину. Прву дозу добиле су 752 особе, а другу њих 540. Од тог броја, 1.142 су биле жене, а 150 мушкарци", навели су из Института за јавно задрвство Републике Српске.
За старије од 17 година вакцинација против хуманог папилома вируса обавља се у Институту за јавно здравство Републике Српске. На располагању је деветовалентна ХПВ вакцина "гардасил 9", произвођача МСД. Вакцинација се обавља од 8.00 до 14.00 часова и није потребно заказивање термина.
Вакцинација против хуманог папилома вируса почела је у марту 2023. године и бесплатна је за узраст од девет до 18 година, док је раније била бесплатна до 14. године.
Цијена једне дозе комерцијалне вакцине је 210 КМ, а комплетна вакцинација подразумијева двије дозе, са препорученим размаком између доза од годину дана.
Прва ХПВ вакцина у свијету уведена је 2006. године у Аустралији, а прва земља у Европи била је Велика Британија 2008.
Карцином грлића материце је један од ријетких тумора за које се зна узрок, јер је он у готово 100 одсто случајева узрокован ХПВ-ом. Вакцинација је, како наводе из Института, апсолутна превенција против те болести.
