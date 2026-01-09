Logo
Трамп пожелио Орбану срећу током предизборне кампање

СРНА

09.01.2026

08:23

Трамп пожелио Орбану срећу током предизборне кампање
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник САД Доналд Трамп пожелио је свом савезнику, премијеру Мађарске Виктору Орбану срећу током предизборне кампање, објављено је на "Фејсбук" налогу мађарског премијера.

Трамп је у писму захвалио Орбану на позиву да посјети Мађарску и нагласио да ће његов тим бити "у контакту, узимајући у обзир његов распоред".

Ројтерс је објавио да се очекује да избори у Мађарској буду одржани у априлу ове године.

Доналд Трамп

Виктор Орбан

