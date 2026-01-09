Трамп пожелио Орбану срећу током предизборне кампање

Извор:
Предсједник САД Доналд Трамп пожелио је свом савезнику, премијеру Мађарске Виктору Орбану срећу током предизборне кампање, објављено је на "Фејсбук" налогу мађарског премијера.
Трамп је у писму захвалио Орбану на позиву да посјети Мађарску и нагласио да ће његов тим бити "у контакту, узимајући у обзир његов распоред".
Ројтерс је објавио да се очекује да избори у Мађарској буду одржани у априлу ове године.
